Sanchia International consolida a El Salvador como plataforma de exportación

Por E&N Brand Lab para Sanchia International

Con más de 27años de trayectoria en El Salvador, Sanchia International ha destacado en un modelo industrial en constante evolución, al apostarle a un proceso de diversificación continua, lo que le ha permitido ampliar su portafolio de productos y categorías, e incorporar nuevas líneas de negocio.

La compañía nació como una pequeña distribuidora que un matrimonio conformado por un taiwanés y una salvadoreña fundaron en 1998. El proyecto pronto empezó a crecer gracias a una cultura de trabajo constante, innovación y mejora continua. La consolidación del negocio llegó en 2009 cuando la siguiente generación familiar asume la dirección y decide dar un salto estratégico. “Cuando me gradué dela universidad, decidimos que queríamos una empresa donde solo estuviéramos como socios mis dos hermanos y yo, y pasamos de ser una empresa de distribución a una fábrica de muebles y productos para el hogar”, explica Chia Zeng Juang, CEO de la empresa.

Hoy, el portafolio de Sanchia International supera los 500 productos, que van desde artículos pequeños hasta soluciones de gran formato. “Tenemos desde cajas plásticas hasta pilas de resinas plásticas, juegos desalas y gabinetes, por ejemplo. Además, somos los únicos en producir lavadoras plásticas en Centroamérica”, detalla el directivo.

Esa amplitud se traduce en una propuesta clara al mercado B2B: “Nuestros clientes pueden amueblar toda su casa con productos Sanchia”, agrega.

Consciente que los gustos y tendencias en la industria cambian a gran velocidad, Chia Zeng Juang asegura que la innovación es uno de los ejes de su estrategia, con el fin de identificar rápidamente las necesidades de sus clientes y darles una pronta solución. “Debemos estar al día, por lo que experimentamos con nuevos productos, diseños y colores, una parte vital de nuestro crecimiento”, dice. Los resultados de esta visión están a la vista: América tiene 35 países, de los cuales Sanchia International ya participa activamente en 17 (de Centroamérica, Centro Norte, Suramérica y el Caribe); con una visión de expansión progresiva que le permitirá alcanzarla totalidad de países en cinco años.

Chia Zeng Juang explica que esta expansión fortalece el posicionamiento de El Salvador como plataforma estratégica para la manufactura y exportación regional. “Nuestros productos van muy de la mano con la cultura de Latinoamérica, por lo que el primer objetivo es conquistar Latinoamérica para luego pasarnos a Norteamérica. Sabemos que los gustos y tendencias en Latinoamérica son bastante parecidos, por lo que las modificaciones entre país y país van a ser mínimas y la adaptación va a ser mucho más fácil”, valora.