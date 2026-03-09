Sanchia International consolida a El Salvador como plataforma de exportación

Por E&N Brand Lab para Sanchia International
Con más de 27años de trayectoria en El Salvador, Sanchia International ha destacado en un modelo industrial en constante evolución, al apostarle a un proceso de diversificación continua, lo que le ha permitido ampliar su portafolio de productos y categorías, e incorporar nuevas líneas de negocio.
La compañía nació como una pequeña distribuidora que un matrimonio conformado por un taiwanés y una salvadoreña fundaron en 1998. El proyecto pronto empezó a crecer gracias a una cultura de trabajo constante, innovación y mejora continua. La consolidación del negocio llegó en 2009 cuando la siguiente generación familiar asume la dirección y decide dar un salto estratégico. “Cuando me gradué dela universidad, decidimos que queríamos una empresa donde solo estuviéramos como socios mis dos hermanos y yo, y pasamos de ser una empresa de distribución a una fábrica de muebles y productos para el hogar”, explica Chia Zeng Juang, CEO de la empresa.
Hoy, el portafolio de Sanchia International supera los 500 productos, que van desde artículos pequeños hasta soluciones de gran formato. “Tenemos desde cajas plásticas hasta pilas de resinas plásticas, juegos desalas y gabinetes, por ejemplo. Además, somos los únicos en producir lavadoras plásticas en Centroamérica”, detalla el directivo.
Esa amplitud se traduce en una propuesta clara al mercado B2B: “Nuestros clientes pueden amueblar toda su casa con productos Sanchia”, agrega.
Consciente que los gustos y tendencias en la industria cambian a gran velocidad, Chia Zeng Juang asegura que la innovación es uno de los ejes de su estrategia, con el fin de identificar rápidamente las necesidades de sus clientes y darles una pronta solución. “Debemos estar al día, por lo que experimentamos con nuevos productos, diseños y colores, una parte vital de nuestro crecimiento”, dice. Los resultados de esta visión están a la vista: América tiene 35 países, de los cuales Sanchia International ya participa activamente en 17 (de Centroamérica, Centro Norte, Suramérica y el Caribe); con una visión de expansión progresiva que le permitirá alcanzarla totalidad de países en cinco años.
Chia Zeng Juang explica que esta expansión fortalece el posicionamiento de El Salvador como plataforma estratégica para la manufactura y exportación regional. “Nuestros productos van muy de la mano con la cultura de Latinoamérica, por lo que el primer objetivo es conquistar Latinoamérica para luego pasarnos a Norteamérica. Sabemos que los gustos y tendencias en Latinoamérica son bastante parecidos, por lo que las modificaciones entre país y país van a ser mínimas y la adaptación va a ser mucho más fácil”, valora.
FÓRMULA GANADORA: TECNOLOGÍA ASIÁTICA Y TALENTO LOCAL
El diferencial de Sanchia no se explica solo por su portafolio, sino por la combinación cultural que define su ADN. “Ser taiwanés y salvadoreño conecta dos mundos bien distintos”, afirma el CEO. Su experiencia personal—formación académica en Estados Unidos, vida en El Salvador y vínculos permanentes con Asia— le ha permitido integrar distintas visiones de negocio. “A la tecnología que traemos de Asia la ponemos con la mano de obra productiva del país, y se hace magia”, resume.
Esa integración ha requerido inversiones sostenidas. En los últimos tres años, se han destinado entre US$20 millones y US$30 millones a infraestructura, maquinaria, software y centros de distribución, como parte de su estrategia de expansión.
Sanchia International se consolida como un proyecto de largo plazo, con planes de expansión progresivos, nuevas inversiones y generación sostenida de empleo formal. Su apuesta es clara: consolidar una plataforma industrial moderna, competitiva y sostenible, con El Salvador como eje central.
De acuerdo con el CEO, la inversión en innovación y tecnología es vital para participar en mercados internacionales. “Hace 10 años, la competencia era local. Solo se competía con El Salvador, Guatemala, Honduras y se acabó; pero a medida que la globalización fue avanzando esto cambió. Hoy competimos a nivel global y esto nos exige estar siempre al día, con infraestructura y tecnología de vanguardia, para competir en las grandes ligas”, asevera.
DPA, UNA PLATAFORMA DE CRECIMIENTO
Uno de los hitos recientes de Sanchia International es la obtención del régimen de Depósito para Perfeccionamiento Activo (DPA), que es un tratamiento aduanero especial que permite el desarrollo de procesos industriales bajo altos estándares de control, cumplimiento y eficiencia.
Para la empresa, el DPA no es únicamente un régimen aduanero, sino una plataforma que habilita una operación más avanzada, incorporando nuevas tecnologías, mayor trazabilidad, control de inventarios, optimización logística y procesos productivos alineados a estándares internacionales.
Según Chia Zeng Juang, la obtención de este régimen requirió altos niveles de rigor técnico, financiero y operativo y es el reflejo de la capacidad técnica, operativa y organizacional dela empresa, así como de un compromiso sostenido con la formalidad, la innovación y el crecimiento responsable. “El DPA nos da herramientas para competir en precio, eficiencia y calidad”, expone.
Además, el desarrollo de operaciones bajo este régimen impulsa la atracción de inversión productiva, el fortalecimiento del tejido industrial, la generación de empleo y el posicionamiento de El Salvador como un destino confiable para proyectos industriales de largo plazo.
EL SALVADOR, HUB INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO REGIONAL
Al operar desde El Salvador, Sanchia International contribuye activamente a posicionar al país como un referente industrial innovador, competitivo y confiable.
Este crecimiento es una doble vía: El Salvador brinda un entorno de estabilidad, desarrollo y seguridad jurídica para la inversión, mientras Sanchia aporta empleo, exportaciones, transferencia de conocimiento y posicionamiento internacional. “El Salvador está estratégicamente situado y el ecosistema que nos da, nos beneficia como industria y como empresa, ya que impulsa el crecimiento”, puntualiza Chia Zeng Juang.
ENFOQUE SOSTENIBLE
Como parte de una familia amante de la naturaleza, Chia Zeng Juang asegura que la sostenibilidad forma parte fundamental de las operaciones de Sanchia Internacional, por lo que se han implementado iniciativas importantes en el tema energético -como paneles solares- con la proyección de ser una empresa completamente autosostenible.
De igual manera, se impulsa un modelo de economía circular. “Si bien es cierto que el tema de los plásticos es controversial, sobre todo con los de un solo uso, en nuestros productos usamos resinas plásticas de varios usos, lo que los hace duraderos. Incluso, cuando la intención es desecharlos, el cliente puede llevarlos a Sanchia International para ser reprocesados ya que la compañía tiene su propia planta de reciclaje en la que se puede dar tratamiento al producto usado y fabricar otro completamente nuevo.
"CREEMOS EN EL SALVADOR, INVERTIMOS EN ESTE PAÍS Y TRABAJAMOS TODOS LOS DÍAS PARA QUE, JUNTOS, HAGAMOS DE EL SALVADOR EL CENTRO DE AMÉRICA”.
Chia Zeng Juang, CEO de Sanchia International