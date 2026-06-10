Banco General: Finanzas sostenibles con impacto regional

Por E&N Brand Lab para Banco General

Banco General apuesta por integrar la sostenibilidad como parte estructural de su negocio y no como un esfuerzo aislado de reputación corporativa. Ha incorporado criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la toma de decisiones, la gestión de riesgos y el diseño de productos.

Ahora, trabaja en una nueva hoja de ruta enfocada en acción climática, inclusión financiera e inversión social. “Integramos la sostenibilidad a nuestra estrategia y a la forma en que tomamos decisiones”, afirman. “Esto implica incorporar criterios ASG en la visión a largo plazo, en la gestión de riesgos y en la toma de decisiones, con metas e indicadores que permitan dar seguimiento y rendir cuentas”.

Uno de los pilares es la inclusión financiera. Solo en 2025, abrió más de 194.600 primeras cuentas digitales de ahorro, de las que el 91% correspondió a personas con ingresos menores a US$1.000 mensuales. Además, otorgó más de 39.300 primeros créditos a personas sin historial crediticio previo, ampliando el acceso al sistema financiero formal.

La apuesta también se refleja en productos que impulsan la transición energética. Ofrece financiamiento con tasas especiales para paneles solares y vehículos eléctricos e híbridos, mientras avanza en la medición de emisiones de carbono de Alcance 1, 2 y 3. En paralelo, participó en la creación de la ‘Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Panamá’ y en el plan piloto para su implementación.

La sostenibilidad operativa forma parte de la ecuación. Al cierre de 2025, contaba con paneles solares en 30 ubicaciones, equivalentes a 1,89 MW que aportan cerca del 20% de la energía consumida por la organización; y una flota de sedanes 100% eléctricos, que ha permitido reducir aproximadamente un 85% las emisiones asociadas.

“Consistencia y credibilidad” son dos de las claves para convertirse en un interlocutor relevante en sostenibilidad. La combinación de gobernanza ASG, medición de impacto y verificación externa busca responder a una exigencia creciente del mercado: demostrar con datos que la sostenibilidad genera valor tangible para el negocio y para la sociedad.