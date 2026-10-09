Banesco Panamá renueva su imagen y conserva su esencia

Por E&N Brand Lab para Banesco Panamá

Banesco Panamá presenta una identidad renovada que refleja la evolución de la organización, su visión de futuro y la transformación de su propuesta de valor. El nuevo sistema visual actualiza el símbolo y conserva elementos vinculados con el legado, la innovación y el sentido humano de la marca.

La institución financiera anunció la renovación de su identidad como parte de una evolución de alcance multinacional. La organización forma parte de Banesco Internacional, grupo con presencia en más de 14 países, y adopta una expresión común de marca que conserva la capacidad de adaptarse a las características de cada mercado.

En Panamá, esta evolución se integra a la estrategia de negocio y a un proceso de transformación que ya se refleja en productos, canales y nuevas formas de interacción con los clientes. Iniciativas como Pagos 2x3 a través de la Banca Digital, WhatsApp conversacional y próximas ofertas de valor en tarjetas forman parte de esta etapa.

“Esta renovación expresa la organización que somos hoy y la visión que tenemos sobre los próximos años. La marca debe reflejar la experiencia que ofrecemos y acompañar la evolución de nuestras capacidades, nuestros canales y nuestra propuesta de valor”, afirmó Alfonso Prieto, presidente ejecutivo y gerente general de Banesco Panamá.

La nueva identidad fue presentada en Panamá el 7 de octubre ante autoridades, clientes, aliados estratégicos, colaboradores y representantes de los medios de comunicación. Su implementación será progresiva en canales digitales, sucursales, cajeros automáticos, tarjetas y otros puntos de contacto.