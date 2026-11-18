Banrural Honduras reunió a miembros del Consejo de Administración, autoridades principales y clientes del sector privado de la zona norte para conversar sobre el crecimiento e impacto del banco en la región y en el país.

Durante el evento se presentaron nuevas soluciones para pequeñas y medianas empresas y para clientes corporativos, y se anunció la apertura de un Centro de Negocios en el primer trimestre del próximo año.

La institución destacó su contribución a la generación de empleo y a la integración de las pymes en las actividades productivas del país. Además, pone a disposición una amplia red de agencias y agentes corresponsales con servicios transaccionales. El banco agradece la presencia de importantes empresarios, cuyo diálogo y colaboración fortalecen el desarrollo económico sostenible.