Fundada en 1968, la compañía ha acompañado a generaciones de técnicos automotrices, talleres y propietarios de vehículos, convirtiéndose en parte de sus historias de trabajo y de crecimiento personal y familiar. Su evolución como marca está ligada a una premisa: detrás de cada vehículo existe una persona, una familia o un negocio que necesita seguir avanzando. “Ser una Lovemark significa haber construido una relación con nuestros clientes que trasciende la compra de un repuesto”, asegura Juan Andrés Álvarez, Gerente Regional de Mercadeo.

Hay marcas que forman parte de la vida cotidiana porque han sabido construir algo que va más allá de una transacción: confianza. Ese es el vínculo que Super Repuestos identifica como la base de la relación con sus clientes después de más de 50 años de trayectoria.

La esencia de Super Repuestos permanece, pero su capacidad de responder evoluciona. Históricamente, su propuesta se ha sustentado en el súper servicio, calidad, garantía y variedad; y durante la última década han fortalecido esos atributos con logística, tecnología, canales digitales, nuevos formatos de atención, asesoría especializada y una relación más profunda con el técnico automotriz.

Esa filosofía se expresa con acciones orientadas a fortalecer el vínculo emocional con sus clientes. Por ejemplo, Super Repuestos apostó por la expansión geográfica regional (con operaciones también en Guatemala y Honduras) ya los nuevos formatos, para brindar una mejor experiencia de servicio. Asimismo, ha fortalecido la Academia Súper, un programa de formación para técnicos automotrices.

La narrativa de la marca también ha evolucionado. En lugar de hablar solo de productos, Super Repuestos comenzó a contar cómo esos productos impactan en la vida de las personas. Esto se ve reflejado en campañas como “Expertos en Avanzar”, que tiene como objetivo dignificar la profesión del técnico automotriz. Además, en 2026 surgió “Prevenir es Avanzar”, campaña que promueve una cultura de mantenimiento preventivo y que busca que las personas comprendan que anticiparse a una falla significa proteger su seguridad, tiempo, inversión y tranquilidad.

En todo este proceso de evolución, la prioridad de Super Repuestos ha sido siempre asegurar continuidad. Por ello, se ha fortalecido el abastecimiento, inventarios, logística, canales digitales, atención remota y servicio a domicilio, además de utilizar información sobre patrones de consumo para acercar el producto donde existe demanda.

Con el servicio al cliente como uno de los ejes de su cultura, la capacidad de adaptación ha sido un factor fundamental en la evolución de Super Repuestos: escuchar al cliente para entender sus necesidades y ajustar su operación para continuar respondiendo. “Mantener la confianza significa estar presentes cuando el cliente más necesita una solución”, manifiesta Álvarez.

De esta manera, la cultura Gente Súper permite implementar una metodología concreta de servicio: Sonríe, Ubica, Pregunta, Escucha y Resuelve. Con esta, se busca identificar la necesidad, ofrecer alternativas, asesorar conocimiento y cumplir lo prometido. A esto se suma una experiencia cada vez más omnicanal, que incluye atención presencial, WhatsApp, Almacén en Línea, call center y servicio a domicilio. “La tecnología facilita el acceso, pero el conocimiento y el trato humano son fundamentales para generar confianza”, concluye Juan Andrés Álvarez.