BCIE destaca su contribución al desarrollo de Honduras

Por E&N Brand Lab

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó el encuentro “Una historia compartida y un futuro en construcción”, un espacio de diálogo para abordar las perspectivas económicas de Honduras, las prioridades de desarrollo del país y las oportunidades de inversión para los próximos años.

El encuentro contó con la participación del Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas y Gobernador Titular por Honduras ante el BCIE, Emilio Hernández; el Director por Honduras ante el BCIE, Tulio del Cid, así como Secretarios y Viceministros de Estado, directores y funcionarios del BCIE, representantes del cuerpo diplomático, sector financiero y empresarial, cámaras empresariales y aliados estratégicos.

Durante la jornada se analizaron las perspectivas de la economía hondureña frente al contexto macroeconómico mundial y las áreas prioritarias para el desarrollo del país, entre ellas infraestructura estratégica, conectividad, seguridad hídrica y energética, así como la generación de condiciones favorables para la inversión.

La relación entre Honduras y el BCIE se sustenta en una trayectoria de 66 años, durante los cuales el Banco ha aprobado 731 operaciones por más de US$9,000 millones (HNL241,200 millones), con desembolsos que superan los US$6,000 millones (HNL160,800 millones), contribuyendo al desarrollo económico y social del país.

Actualmente, el BCIE mantiene en Honduras una cartera activa superior a US$1,700 millones(HNL 45,610 millones), que incluye iniciativas como el Programa de Carreteras Resilientes, el Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria, la represa El Tablón, la Recuperación Ambiental del Lago de Yojoa, la Presa Multipropósito Quiebra Montes, el Libramiento Anillo Periférico–Carretera CA-5 Sur y el Libramiento de El Progreso, orientadas a fortalecer la infraestructura, la conectividad, la seguridad hídrica y el acceso a servicios esenciales.

Asimismo, se compartieron los avances alcanzados en el fortalecimiento financiero del BCIE, entre ellos el Noveno Incremento General de Capital, que elevó su capital autorizado de US$7,000 millones a US$10,000 millones, y las recientes mejoras en sus calificaciones crediticias internacionales, alcanzando Aa2 por Moody’s y AA+ por S&P Global Ratings y Japan Credit Rating Agency, resultados que amplían la capacidad de la institución para canalizar recursos hacia iniciativas de alto impacto en sus países miembros.

A través de este encuentro, el BCIE reafirma su compromiso de continuar trabajando junto a Honduras para acompañar sus prioridades de desarrollo y contribuir al crecimiento económico, la generación de oportunidades y una mejor calidad de vida para los hondureños