Óptima: Limpieza profunda y de alto impacto

Por E&N Brand Lab para Óptima

Óptima es la unidad de negocio de Grupo Rolsa especializada en servicios de limpieza profunda, técnica y de alto impacto. La empresa, en operación desde 2023, atiende a clientes regionales y multinacionales con altos estándares de higiene, seguridad y presentación en distintos tipos de espacios.

Con este reto enfrente nació Óptima para atender necesidades de limpiezas industriales especializadas. “Evolucionar no significó simplemente sumar más servicios al catálogo, sino entender cómo conectarlos”, valora Rodolfo Roulet Freeman, CEO de Grupo Rolsa.

La unidad de negocios con enfoque en la limpieza profunda, es complementaria a los servicios que tengan Higienik , Adesa y Canam, pero potenciados por un alcance regional. Roulet Freeman destaca que el hecho de que un gerente regional puede confiarles la administración de sus instalaciones “de manera integral con nuestras cuatro unidades de negocio, refleja que ya no solo ejecutamos tareas operativas, si no que optimizamos el tiempo y los recursos de nuestros clientes”.