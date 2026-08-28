Óptima: Limpieza profunda y de alto impacto

Por E&N Brand Lab para Óptima
Óptima es la unidad de negocio de Grupo Rolsa especializada en servicios de limpieza profunda, técnica y de alto impacto. La empresa, en operación desde 2023, atiende a clientes regionales y multinacionales con altos estándares de higiene, seguridad y presentación en distintos tipos de espacios.
Con este reto enfrente nació Óptima para atender necesidades de limpiezas industriales especializadas. “Evolucionar no significó simplemente sumar más servicios al catálogo, sino entender cómo conectarlos”, valora Rodolfo Roulet Freeman, CEO de Grupo Rolsa.
La unidad de negocios con enfoque en la limpieza profunda, es complementaria a los servicios que tengan Higienik , Adesa y Canam, pero potenciados por un alcance regional. Roulet Freeman destaca que el hecho de que un gerente regional puede confiarles la administración de sus instalaciones “de manera integral con nuestras cuatro unidades de negocio, refleja que ya no solo ejecutamos tareas operativas, si no que optimizamos el tiempo y los recursos de nuestros clientes”.
CRECIMIENTO ORDENADO Y APOYADO EN TECNOLOGÍA
El crecimiento operativo de Grupo Rolsa también llegó con el impulso de la tecnología. Cristian Roulet, Director de Transformación Estrategia y Tecnología del Grupo, destaca que estas herramientas han cambiado de ser un soporte a convertirse en la base sobre la cual se sustenta la compañía y sus unidades de negocio.
“Coordinar la actividad de cuatro áreas de negocio en cinco países con diferentes entornos laborales y legales requiere la instalación de un sistema digital consistente”, explicó.
Para lograr eficiencias y fortalecer su portafolio de productos, Rolsa unificó operaciones en un sistema ERP central que conecta a más de 5.000 colaboradores y las operaciones en una sola plataforma, lo que permite sincronizar personas, procesos y datos que antes funcionaban de forma separada.
Además, los sistema de Grupo Rolsa apoyan a tener análisis para decisiones informadas, tecnología móvil en terreno e IA para automatizar tareas repetitivas.
Para Roulet Freeman, el futuro de Grupo Rolsa se perfila hacia una corporación altamente dinámica. “La visión es que el mercado nos perciba indiscutiblemente como el integrador regional por excelencia de soluciones operativas, marcando la pauta de eficiencia en la región”.
ALTO RENDIMIENTO
Portafolio de servicios de limpieza:
►Industriales
►Vidrios en alturas
►En construcciones y remodelaciones
►Alfombras en oficinas y residencias
►Sótanos
►Fachadas
►Tuberías y maquinaria
►Muebles
►Pulido de pisos
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