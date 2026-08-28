CHANGAN inaugura nueva agencia en El Salvador de la mano de SIKAMOTORS

Por E&N Brand Lab para Changan

SIKAMOTORS continúa fortaleciendo su presencia en el mercado salvadoreño con la inauguración de una nueva agencia de su marca Changan ubicada sobre el Bulevar Constitución #544, en San Salvador. La nueva agencia representa una apuesta por el crecimiento de la marca en el país y ha sido concebida para ofrecer a los clientes una experiencia integral, desde la elección del vehículo y las pruebas de manejo hasta el servicio de mantenimiento y respaldo postventa.

La apertura coincide con la incorporación de nuevos modelos a la oferta de Changan, ampliando las alternativas disponibles para los consumidores salvadoreños en diferentes segmentos. Entre las novedades destaca El Hunter Híbrido de rango extendido, un pickup que incorpora una tecnología en la que el vehículo es impulsado por un motor eléctrico, mientras que el motor de gasolina funciona como generador para recargar la batería.

Esta propuesta busca combinar movilidad, eficiencia y tecnología para responder a las necesidades de los usuarios que requieren un vehículo versátil para el trabajo y el uso diario.

En la nueva sucursal, Changan tendrá a disposición vehículos para todo tipo de segmento, entre los que se encuentran: para el sector comercial, paneles de carga, pick ups de trabajo con capacidades de 1.3 y 1.5 toneladas. También, en el segmento de pick ups se cuenta con la línea Hunter con capacidad de carga de 1.0 tonelada en versión mecánica y automática; y adicionalmente en el segmento de pick ups se ha incorporado el Hunter Híbrido de rango extendido, siendo esta una tecnología de automóviles en donde el vehículo se mueve siempre con un motor eléctrico, mientras que un motor de gasolina funciona únicamente como un generador para recargar la batería.

Además, se contará con la línea CM5, CM20 Y M60 para el segmento comercial que abarca desde un pick up de carga de 1 tonelada hasta un microbús de 11 pasajeros. Para el segmento de Pick Ups doble cabina 4x4 se dispone de tres versiones distintas, listos para soportar una carga de hasta 1.0 tonelada y asegurar el trayecto en terrenos de difícil acceso. Changan ha venido fortaleciendo su presencia en el segmento de vehículos de pasajeros, SUVs y pick-ups.

“No puede faltar nuestra línea de camionetas de lujo CS35 MAX, CS55 IDD HÍBRIDA de rango extendido y nuestra línea premium DEEPAL S05. Por último, la introducción de nuestro nuevo Sedan Alsvin V3 a increíbles precios de lanzamiento. Porque vender un vehículo no significa simplemente entregar unas llaves, es asumir un compromiso con quien deposita su confianza en nosotros”, añadió Pedro Mejía, Gerente Comercial.

“Esta nueva agencia representa nuestra confianza en Changan, pero también nuestro compromiso de largo plazo con El Salvador. En estos cuatro años hemos aprendido, hemos crecido y, sobre todo, nuestros clientes nos han dado su confianza. Queremos continuar construyendo esa relación a través de vehículos competitivos, pero también de un servicio y respaldo que acompañen al cliente durante toda la vida de su vehículo”, afirmó Gerardo Valiente, Director de SIKAMOTORS El Salvador.