Café Maya: Experiencias de sabor fuera de lo tradicional

Por E&N Brand Lab para Café Maya

Café Maya es una marca que ha logrado fortalecerla conexión emocional con los consumidores a través de contenido digital y experiencias que le han consolidado como una Lovemark centroamericana. A través de sus productos promueve momentos que muestran que el café puede ser divertido y formar parte de situaciones que rompen con lo tradicional.

Por eso, las temáticas clave de sus campañas se enfocan en motivar a sus consumidores a que sus descansos sean mejores con café indulgente, a vivir la vida diaria de manera más atrevida y a atreverse a probar mezclas inesperadas.

Prueba de esto es la campaña de 2025 en redes sociales, con reels y videos que resaltan la idea de que “tu café, debe ser a tu manera”. “Tomar una pausa es una oportunidad para hacer una bebida indulgente, mientras te relajas y te das un break, disfrutando de mezclas diferentes y sabores explosivos con Café Maya y el “vibe positivo de la marca”, explicó Christian Montalvo, Director Comercial y líder del proceso de innovación de Café Maya.

La apuesta también está orientada a la activación de experiencias con consumidores. Recientemente se lanzó la primera coffee party, en la cual el café jugó un papel importante y poco convencional, ya que se ofreció café mezclado con ingredientes distintos, en versiones frías y calientes.

“Los sabores, la música y nuestros consumidores fueron la mezcla perfecta para transmitir el mensaje de que Café Maya busca romper el molde, salir de lo tradicional y ser mucho más que solo café”, refirió el directivo.

La marca trabaja para fortalecer el vínculo mediante interacción constante en redes sociales, que se ha convertido en una canal abierto para escuchar activamente a su audiencia, recibir comentarios e interactuar de manera constante. Como parte de esta estrategia, se implementa el uso de reels y playlists especiales vinculadas en la bio de sus redes para dar una experiencia más cercana, personalizada y moderna.

De acuerdo con Montalvo, actualmente los canales principales de interacción son Instagram y Facebook, plataformas de alto tráfico, por lo que son las más activas y valoradas por sus consumidores. “TikTok es nuestra próxima plataforma a activar para tener mayor cercanía con consumidores jóvenes y contenido indulgente”, manifestó.

Café Maya también logra la retroalimentación de sus consumidores en sus diferentes puntos de venta, donde cuenta con impulsadores y personal de ventas, que son la punta de lanza, interactuando de manera cercana con ellos, para conocer sus opiniones y para dar a conocer el portafolio de la marca.

Otro factor clave de la estrategia de la marca son los estudios de mercado, en los que Café Maya se caracteriza “por trabajar de afuera hacia adentro, escuchando al cliente por medio de estudios y accionando en consecuencia de los resultados obtenidos”, explicó el Director Comercial.

En 2025 la marca también ha avanzado en su propuesta de valor, identidad visual, narrativa y tono, al impulsar el refrescamiento de la identidad visual de Café Maya y su posicionamiento, girando en torno a la idea central de que el café puede ser “a tu manera”.

“Cambiamos la estrategia de comunicación con mensajes y una narrativa más moderna que invita a los consumidores a salir de lo tradicional y a romper el molde”, puntualizó Montalvo.

PROYECTOS

Entre los planes más destacados de Café Maya para los próximos meses están:

► Promoción de nuevas formas y momentos de consumo.

► Continuidad en la estrategia digital con mayor foco en reels y experiencias de marca.

► Innovaciones de producto para llevar al segmento más joven de consumidores una opción conveniente y atractiva.