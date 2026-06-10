Carnes San Martín: Una operación transparente, eficiente y sostenible

La cultura de mejora continua, eficiencia y formación constante, sostiene el desarrollo de la productora cárnica, la cual prepara a sus equipos para una industria cada vez más tecnológica y competitiva.

Por E&N Brand Lab para Carnes San Martín En Carnes San Martín asumen la sostenibilidad como la forma en que construyen una empresa más eficiente, competitiva y más preparada para liderar la industria global de carne premium. La empresa nicaragüense tiene el firme propósito de producir la carne de la más alta calidad y ha evolucionado hacia un modelo agroindustrial integrado que le permite tener mayor control sobre trazabilidad, bienestar animal, eficiencia productiva y experiencia del consumidor. “La sostenibilidad significa construir una operación capaz de generar valor económico, fortalecer comunidades y reducir el impacto ambiental”, aseguran desde la compañía. Esa visión guía todas las decisiones estratégicas y la cultura organizacional de Carnes San Martín, con la plena convicción de que el futuro de la industria depende de producir mejor utilizando menos recursos. En este sentido, la empresa ha priorizado la inversión en feedlots tecnificados, plantas de biogás, tratamiento avanzado de aguas residuales, nutrición animal y automatización.

INVERSIONES ESTRATÉGICAS

De esta manera, la empresa logra integrar su impacto positivo en toda la cadena de producción, desde el origen del ganado hasta el producto final que llega al consumidor. “La calidad premium de nuestros productos depende directamente de procesos sostenibles: bienestar animal, nutrición eficiente, trazabilidad, reducción de desperdicios y uso inteligente de recursos”, indican. En materia de sostenibilidad, uno de los principales diferenciadores de Carnes San Martín es el aprovechamiento de residuos orgánicos. La empresa ha invertido en biodigestores anaeróbicos, lo que les permite generar energía renovable y reducir emisiones. Para fortalecer el vínculo con clientes internacionales, la empresa avanza en proyectos de trazabilidad total, así como de infraestructura ambiental. También cuenta con la certificación ISO 14001 y su Informe de Sostenibilidad. Convencida que lo que no se mide no se puede mejorar, Carnes San Martín mide su desempeño a través de indicadores de eficiencia hídrica, producción de biogás, reducción de emisiones, aprovechamiento energético, trazabilidad y productividad operativa.

FACTOR DE CAMBIO EN LA GANADERÍA

La sostenibilidad también atraviesa la relación con su cadena de suministro, con el fin de que esta cada vez sea más transparente, eficiente y sostenible. Para lograrlo, colabora con más de 3.000 proveedores ganaderos en todo el país, que más que abastecedores son socios estratégicos en la transformación de la industria ganadera. Sin embargo, la evolución más importante ese ha dado en el cambio de la forma de entender los recursos. Por eso, hoy trabaja bajo una lógica de valorización y eficiencia, donde cada proceso debe generar el máximo valor posible. Paralelamente, fortalece la reutilización de agua, reciclaje y aprovechamiento de subproductos dentro de un enfoque de economía circular. “Pero el cambio más profundo ha sido cultural, porque la sostenibilidad dejó de verse como un tema ambiental aislado y se convirtió en parte de nuestra mentalidad operativa. Ese enfoque nos permite ser más eficientes, más competitivos y más sostenibles”, concluyen.

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