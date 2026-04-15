Castillo Hermanos: estrategia, propósito y evolución en el corazón del consumidor

Castillo Hermanos ha evolucionado hacia un modelo basado en propósito. Según explicó Rodolfo Clautier, gerente general de Central de Medios de Castillo Hermanos, cada marca responde a un eje estratégico común.

Por: Celeste Alvarado - E&N Brand Lab Con una sólida trayectoria en planificación estratégica orientada a resultados de negocio, liderazgo regional y experto en inteligencia de mercados, Rodolfo Clautier, gerente general de Central de Medios de Castillo Hermanos, compartió en conversación con Estrategia & Negocios las claves detrás del crecimiento sostenido de una de las corporaciones más influyentes de la región. El encuentro, moderado por Velia Jaramillo, editora general de la revista, durante los TOM Guatemala 2026 permitió conocer de cerca cómo la compañía gestiona un portafolio diverso, compuesto por más de 75 marcas en más de 35 países, manteniendo coherencia estratégica y relevancia en el mercado.

Un portafolio guiado por el propósito

Lejos de centrarse únicamente en la gestión tradicional de marca, Castillo Hermanos ha evolucionado hacia un modelo basado en propósito. Según explicó Rodolfo Clautier, cada marca responde a un eje estratégico común: poner al consumidor en el centro de todas las decisiones. “Más que gestionar marcas, gestionamos propósitos. Buscamos ser parte de la vida del consumidor, generar bienestar y contribuir al desarrollo sostenible en cada etapa de su vida”, destacó. Este enfoque ha permitido a la corporación consolidarse en categorías clave como cervezas, alimentos y bebidas, donde el conocimiento profundo del consumidor se traduce en productos relevantes para distintos momentos de consumo.

Gallo: tradición que evoluciona

Uno de los casos más emblemáticos es el de su marca insignia, Gallo, que mantiene niveles de recordación superiores al 80% en estudios recientes. Sin embargo, lejos de conformarse, la estrategia ha sido continuar evolucionando sin perder su esencia. “La constancia en la calidad y la evolución constante son fundamentales. Gallo ha sabido adaptarse a nuevas necesidades sin modificar su fórmula original”, explicó. Innovaciones como nuevas presentaciones y su expansión internacional reflejan una marca que combina historia con dinamismo, manteniéndose vigente en la mente del consumidor.

Diversificación con identidad clara

En el segmento de jugos y néctares, la compañía ha logrado gestionar exitosamente marcas como Del Frutal, La Granja, Del Monte y Tampico, cada una con una propuesta de valor diferenciada. -Del Frutal conecta con la nostalgia y el entorno familiar. -La Granja resalta la naturalidad de sus productos. -Del Monte aporta beneficios funcionales con respaldo internacional. -Tampico se posiciona en un segmento más juvenil y energético. Esta clara definición de roles permite cubrir distintas necesidades del consumidor, fortaleciendo la categoría en su conjunto.

Competencia e identidad local

En categorías altamente competitivas como snacks, marcas como Señorial han encontrado su fortaleza en el arraigo local. El conocimiento del consumidor guatemalteco ha sido clave para su crecimiento. “La cercanía con el mercado nos permite identificar oportunidades. Así surgió, por ejemplo, nuestra incursión en nachos, respondiendo directamente a lo que el consumidor pedía”, señaló.

Innovación tecnológica con enfoque humano

En cuanto a la adopción de tecnología e inteligencia artificial, Castillo Hermanos mantiene una visión clara: la tecnología es una herramienta, no un sustituto. “La inteligencia artificial no reemplaza el pensamiento estratégico ni el criterio humano. Tampoco define lo que quiere el consumidor; eso solo lo puede decir el propio consumidor”, afirmó Rodolfo. La compañía avanza en proyectos tecnológicos ambiciosos, pero siempre respaldados por talento humano y una estrategia sólida.

El consumidor como eje central