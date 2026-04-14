TOM 2026: Ciudad de Guatemala, una verdadera fiesta

La Gira TOM sigue su rumbo y ahora aterrizó en Guatemala. Durante la gala, además de conocer los resultados país, también se conocieron a las marcas líderes en 26 categorías y cuatro especiales más. Los Protagonistas del Mercadeo también recibieron un diploma que los reconoce como las mentes detrás de las marcas TOM.
Ciudad de Guatemala fue la tercera parada de la Gira TOM 2026. Con lleno total, los líderes de las marcas TOM disfrutaron de la fiesta preparada para ellos. FOTOS JOSÉ CARLOS FLORES / E&N
Christian Andres, Client Management & Business Solutions Director de Kantar Mercaplan, presentó la charla “La nueva era del Top of Mind: Marcas que Innovan, Conectan y Trascienden”.
Rodolfo Cautier, gerente general de central de Medios de Castillo Hermanos, conversó sobre el éxito de la marca Gallo y cómo hacen para mantenerse en la mente del consumidor.
Rodrigo Baessa, decano de la Universidad Galileo, habló sobre los retos que enfrentan los nuevos profesionales y las opciones que ofrecen como casa de estudios.
Diego Alonzo, director de Marketing de Cervecería Ambev Guatemala, conversó sobre la estrategia de Corona para conectarse con el consumidor.
Kevin Oliva, Account Manager, división Insights, Kantar Mercaplan Centroamérica y Caribe, presnetó los resultados para el país.
Ellos representan a las marcas líderes TOM para Guatemala.
Los Protagonistas del Mercadeo fueron reconocidos por su trabajo detrás de la comunicación de las marcas en Guatemala.
Universidad Galileo, Guatemala, presentó la oferta educativa a los asistentes.
Castillo Hermanos presentó parte de su portafolio en la gira TOM. Jugos, cervezas, agua y otros alimentos podían ser tomados de su stand.