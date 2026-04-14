TOM 2026: Ciudad de Guatemala, una verdadera fiesta

La Gira TOM sigue su rumbo y ahora aterrizó en Guatemala. Durante la gala, además de conocer los resultados país, también se conocieron a las marcas líderes en 26 categorías y cuatro especiales más. Los Protagonistas del Mercadeo también recibieron un diploma que los reconoce como las mentes detrás de las marcas TOM.