Líderes TOM Guatemala 2026: Reconocimientos

Las marcas emblemáticas ejercen un dominio casi absoluto en sectores clave como la cerveza y el cemento. Castillo Hermanos y CMI emergen como gigantes multimarcas TOM en Guatemala.
Gallo, marca Grand TOM y marca # 1 en categoría: Cerveza, Recibe Rodolfo Clautier, Gerente General de Central de Medios de Castillo Hermanos.
Cementos Progreso, marca Grand TOM y marca # 1 en Categoría: Cemento. Recibe el premio Edgar Rolando Díaz, Gerente de Mercadeo Cementos Progreso.
Pollo Rey, marca Super TOM y # 1 en la categoría: Pollo crudo Recibe el reconocimiento Juan José Gutierrez Herrarte, Marketing Director Soluciones Cárnicas CMI
Claro, marca Super TOM y # 1 en la categoría: Telefonía móvil Recibe reconocimiento Diego Sibrián, Director de Mercadeo y Comercial Regional de Claro Centroamérica y Willy Andreatta, Gerente Mercadeo Claro Guatemala
Pasta INA, marca Super TOM y # 1 en la categoría: Pastas Recibe el reconocimiento Susanne Michelle Roldán, Coordinador de Mercadeo Pastas Marcas Flankers y Claudia Guisela Ortiz, Gerente de Mercadeo Categoría Pastas Core Brands
Del Frutal, marca # 1 en la categoría: Néctares. Recibe reconocimiento Jackeline Castillo, Gerente regional de Néctares.
Galeno, marca Super TOM y # 1 en la categoría: Farmacias
Natura's, marca # 1 en la categoría: Salsas preparadas Recibe el reconocimiento: Rodrigo Ibarra, Director Comercial de Unilever para Centroamérica.
Shell, marca # 1 en la categoría: Gasolineras. Recibe reconocimiento Zonia Rosales, Gerente de Marca Shell y Francisco González, Jefe de Marca Shell
Toledo, marca # 1 en la categoría: Embutidos. Recibe reconocimiento Juan José Gutiérrez Herrarte, Marketing Director Soluciones Cárnicas CMI.
Banco Industrial / BI, marca # 1 en la categoría: Bancos recibe reconocimiento Bárbara Sosa – Jefe de Estrategias de Marketing y Carlos Bermúdez – Asistente de Medios Digitales
Nescafé / Nescafé Listo, marca # 1 en la categoría: Café en grano/molido. Recibe reconocimiento: Gabriela Villagrán – Gerente de Nescafé
Ron Botran, marca # 1 en la categoría: Ron. Recibe reconocimiento Alexandra Alfaro, Directora Corporativa de Marketing
McDonald's, marca # 1 en la categoría: Comida rápida. Recibe reconocimiento
Pinturas Corona, marca # 1 en la categoría: Pinturas. Recibe reconocimiento Aida Suárez, Vicepresidente de Mercadeo Grupo Solid
Del Frutal, marca # 1 en la categoría: Jugos. Recibe reconocimiento: JACKELINE CASTILLO, Gerente de REGIONAL de NECTARES
Seguros el Roble, marca # 1 en la categoría: Aseguradoras. Recibe el premio: Fernando Silva-Jefe de Estrategias de Marketing y Noemí Peraza-Gerente de Mercadeo Seguros El Roble
Dos Pinos / Delactomy, marca # 1 en la categoría: Leche. Recibe reconocimiento María Antonieta Barrientos, Gerente de Trade Marketing y Mercadeo y Carlos Javier Mejía, Gerente de País
1er Lugar TOM de la categoría Gasolineras en El Salvador: premio recibido por César Paz - Regional Brand & Marketing Fuels Specialist Guatemala y Panamá.
1er Lugar TOM de la categoría Gasolineras en Honduras. Premio será recibido por Lorena García - Marketing & Communications Fuels Specialist Colombia y Honduras.