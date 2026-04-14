Líderes TOM Guatemala 2026: Reconocimientos

Las marcas emblemáticas ejercen un dominio casi absoluto en sectores clave como la cerveza y el cemento. Castillo Hermanos y CMI emergen como gigantes multimarcas TOM en Guatemala.

14/04/2026
  • Líderes TOM Guatemala 2026: Reconocimientos
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  • <i>Gallo, marca Grand TOM y marca # 1 en categoría: Cerveza, Recibe Rodolfo Clautier, Gerente General de Central de Medios de Castillo Hermanos. </i>
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    Gallo, marca Grand TOM y marca # 1 en categoría: Cerveza, Recibe Rodolfo Clautier, Gerente General de Central de Medios de Castillo Hermanos.

  • Cementos Progreso, marca Grand TOM y marca # 1 en Categoría: Cemento. Recibe el premio Edgar Rolando Díaz, Gerente de Mercadeo Cementos Progreso.
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    Cementos Progreso, marca Grand TOM y marca # 1 en Categoría: Cemento. Recibe el premio Edgar Rolando Díaz, Gerente de Mercadeo Cementos Progreso.
  • Pollo Rey, marca Super TOM y # 1 en la categoría: Pollo crudo Recibe el reconocimiento Juan José Gutierrez Herrarte, Marketing Director Soluciones Cárnicas CMI
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    Pollo Rey, marca Super TOM y # 1 en la categoría: Pollo crudo Recibe el reconocimiento Juan José Gutierrez Herrarte, Marketing Director Soluciones Cárnicas CMI
  • <i>Claro, marca Super TOM y # 1 en la categoría: Telefonía móvil Recibe reconocimiento Diego Sibrián, Director de Mercadeo y Comercial Regional de Claro Centroamérica y Willy Andreatta, Gerente Mercadeo Claro Guatemala</i>
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    Claro, marca Super TOM y # 1 en la categoría: Telefonía móvil Recibe reconocimiento Diego Sibrián, Director de Mercadeo y Comercial Regional de Claro Centroamérica y Willy Andreatta, Gerente Mercadeo Claro Guatemala
  • Pasta INA, marca Super TOM y # 1 en la categoría: Pastas Recibe el reconocimiento Susanne Michelle Roldán, Coordinador de Mercadeo Pastas Marcas Flankers y Claudia Guisela Ortiz, Gerente de Mercadeo Categoría Pastas Core Brands
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    Pasta INA, marca Super TOM y # 1 en la categoría: Pastas Recibe el reconocimiento Susanne Michelle Roldán, Coordinador de Mercadeo Pastas Marcas Flankers y Claudia Guisela Ortiz, Gerente de Mercadeo Categoría Pastas Core Brands
  • Del Frutal, marca # 1 en la categoría: Néctares. Recibe reconocimiento Jackeline Castillo, Gerente regional de Néctares.
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    Del Frutal, marca # 1 en la categoría: Néctares. Recibe reconocimiento Jackeline Castillo, Gerente regional de Néctares.

  • Galeno, marca Super TOM y # 1 en la categoría: Farmacias
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    Galeno, marca Super TOM y # 1 en la categoría: Farmacias

  • Natura's, marca # 1 en la categoría: Salsas preparadas Recibe el reconocimiento: Rodrigo Ibarra, Director Comercial de Unilever para Centroamérica.
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    Natura's, marca # 1 en la categoría: Salsas preparadas Recibe el reconocimiento: Rodrigo Ibarra, Director Comercial de Unilever para Centroamérica.

  • Shell, marca # 1 en la categoría: Gasolineras. Recibe reconocimiento Zonia Rosales, Gerente de Marca Shell y Francisco González, Jefe de Marca Shell
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    Shell, marca # 1 en la categoría: Gasolineras. Recibe reconocimiento Zonia Rosales, Gerente de Marca Shell y Francisco González, Jefe de Marca Shell
  • Toledo, marca # 1 en la categoría: Embutidos. Recibe reconocimiento Juan José Gutiérrez Herrarte, Marketing Director Soluciones Cárnicas CMI.
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    Toledo, marca # 1 en la categoría: Embutidos. Recibe reconocimiento Juan José Gutiérrez Herrarte, Marketing Director Soluciones Cárnicas CMI.
  • <i>Banco Industrial / BI, marca # 1 en la categoría: Bancos recibe reconocimiento Bárbara Sosa – Jefe de Estrategias de Marketing y Carlos Bermúdez – Asistente de Medios Digitales</i>
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    Banco Industrial / BI, marca # 1 en la categoría: Bancos recibe reconocimiento Bárbara Sosa – Jefe de Estrategias de Marketing y Carlos Bermúdez – Asistente de Medios Digitales
  • Nescafé / Nescafé Listo, marca # 1 en la categoría: Café en grano/molido. Recibe reconocimiento: Gabriela Villagrán – Gerente de Nescafé
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    Nescafé / Nescafé Listo, marca # 1 en la categoría: Café en grano/molido. Recibe reconocimiento: Gabriela Villagrán – Gerente de Nescafé
  • Ron Botran, marca # 1 en la categoría: Ron. Recibe reconocimiento Alexandra Alfaro, Directora Corporativa de Marketing
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    Ron Botran, marca # 1 en la categoría: Ron. Recibe reconocimiento Alexandra Alfaro, Directora Corporativa de Marketing
  • McDonald's, marca # 1 en la categoría: Comida rápida. Recibe reconocimiento
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    McDonald's, marca # 1 en la categoría: Comida rápida. Recibe reconocimiento
  • Pinturas Corona, marca # 1 en la categoría: Pinturas. Recibe reconocimiento Aida Suárez, Vicepresidente de Mercadeo Grupo Solid
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    Pinturas Corona, marca # 1 en la categoría: Pinturas. Recibe reconocimiento Aida Suárez, Vicepresidente de Mercadeo Grupo Solid
  • Del Frutal, marca # 1 en la categoría: Jugos. Recibe reconocimiento: JACKELINE CASTILLO, Gerente de REGIONAL de NECTARES
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    Del Frutal, marca # 1 en la categoría: Jugos. Recibe reconocimiento: JACKELINE CASTILLO, Gerente de REGIONAL de NECTARES

  • Seguros el Roble, marca # 1 en la categoría: Aseguradoras. Recibe el premio: Fernando Silva-Jefe de Estrategias de Marketing y Noemí Peraza-Gerente de Mercadeo Seguros El Roble
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    Seguros el Roble, marca # 1 en la categoría: Aseguradoras. Recibe el premio: Fernando Silva-Jefe de Estrategias de Marketing y Noemí Peraza-Gerente de Mercadeo Seguros El Roble

  • Dos Pinos / Delactomy, marca # 1 en la categoría: Leche. Recibe reconocimiento María Antonieta Barrientos, Gerente de Trade Marketing y Mercadeo y Carlos Javier Mejía, Gerente de País
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    Dos Pinos / Delactomy, marca # 1 en la categoría: Leche. Recibe reconocimiento María Antonieta Barrientos, Gerente de Trade Marketing y Mercadeo y Carlos Javier Mejía, Gerente de País
  • 1er Lugar TOM de la categoría Gasolineras en El Salvador: premio recibido por César Paz - Regional Brand &amp; Marketing Fuels Specialist Guatemala y Panamá.
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    1er Lugar TOM de la categoría Gasolineras en El Salvador: premio recibido por César Paz - Regional Brand & Marketing Fuels Specialist Guatemala y Panamá.
  • 1er Lugar TOM de la categoría Gasolineras en Honduras. Premio será recibido por Lorena García - Marketing &amp; Communications Fuels Specialist Colombia y Honduras.
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    1er Lugar TOM de la categoría Gasolineras en Honduras. Premio será recibido por Lorena García - Marketing & Communications Fuels Specialist Colombia y Honduras.
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