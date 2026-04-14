Protagonistas del Mercadeo Guatemala: mentes maestras detrás de las líderes TOM

Las marcas no solo llegan al consumidor desde un anaquel o plataforma social, sino que necesitan una comunicación constante, coherente y que se complemente. Presentamos una lista de Protagonistas del Mercadeo, líderes que están detrás de las marcas TOM 2026.

14/04/2026
  • FOTOS JOSÉ CARLOS FLORES / E&amp;N
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    FOTOS JOSÉ CARLOS FLORES / E&N
  • <i>Ricardo Pontaza, Gerente de marca cerveza Gallo. Recibe: Rodolfo Clautier, Gerente General de Central de Medios de Castillo Hermanos. FOTOS JOSÉ CARLOS FLORES / E&amp;N</i>
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    Ricardo Pontaza, Gerente de marca cerveza Gallo. Recibe: Rodolfo Clautier, Gerente General de Central de Medios de Castillo Hermanos. FOTOS JOSÉ CARLOS FLORES / E&N
  • <i>Edgar Díaz, Gerente de mercadeo Cementos Progreso</i>
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    Edgar Díaz, Gerente de mercadeo Cementos Progreso
  • <i>Juan José Gutiérrez Herrarte, Marketing Director, Soluciones Cárnicas en Corporación Multi Inversiones (Pollo Indio, Pollo Rey, Toledo)</i>
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    Juan José Gutiérrez Herrarte, Marketing Director, Soluciones Cárnicas en Corporación Multi Inversiones (Pollo Indio, Pollo Rey, Toledo)
  • María Alejandra de la Rosa, Directora de Mercado B4C - Pastas INA. Reciben reconocimiento en su representación Michelle Roldan, Coordinador de Mercadeo y Claudia Ortíz, Gerente de Mercadeo
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    María Alejandra de la Rosa, Directora de Mercado B4C - Pastas INA. Reciben reconocimiento en su representación Michelle Roldan, Coordinador de Mercadeo y Claudia Ortíz, Gerente de Mercadeo
  • Diego Sibrián, director de Mercadeo y Comercial Regional de Claro Centroamérica
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    Diego Sibrián, director de Mercadeo y Comercial Regional de Claro Centroamérica
  • Luis Diego Sandoval, Gerente de marca Del Frutal recibe en representación: Jackeline Castillo, Gerente regional de Nectares.
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    Luis Diego Sandoval, Gerente de marca Del Frutal recibe en representación: Jackeline Castillo, Gerente regional de Nectares.

  • Ana Gabriela Villagrán, Gerente de marca Nescafé Guatemala
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    Ana Gabriela Villagrán, Gerente de marca Nescafé Guatemala
  • Alexandra Alfaro de Molina, Directora Corporativa de Marketing en Industrias Licoreras de Guatemala
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    Alexandra Alfaro de Molina, Directora Corporativa de Marketing en Industrias Licoreras de Guatemala
  • Aida Suárez, VicePresidenta de Mercadeo Grupo Solid
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    Aida Suárez, VicePresidenta de Mercadeo Grupo Solid
  • Juan Manuel Rodríguez, Gerente Senior de Restaurant Marketing McDonald’s Mesoamérica
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    Juan Manuel Rodríguez, Gerente Senior de Restaurant Marketing McDonald’s Mesoamérica
  • Noemí Peraza, Gerente de Mercadeo Seguros El Roble
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    Noemí Peraza, Gerente de Mercadeo Seguros El Roble
  • Claudia Lara, gerente de Marca de Agua Pura Salvavidas. Recibe Rodolfo Clautier, Gerente General de Central de Medios de Castillo Hermanos.
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    Claudia Lara, gerente de Marca de Agua Pura Salvavidas. Recibe Rodolfo Clautier, Gerente General de Central de Medios de Castillo Hermanos.
  • Rodrigo del Cid, Director de Mercadeo Restaurantes &amp; Retail de Pollo Campero
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    Rodrigo del Cid, Director de Mercadeo Restaurantes & Retail de Pollo Campero
  • <i>César Paz - Regional Brand &amp; Marketing Fuels Specialist Guatemala y Panamá en Texaco y Lorena García-Marketing &amp; Communications Fuels Specialist Colombia y Honduras Texaco.</i>
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    César Paz - Regional Brand & Marketing Fuels Specialist Guatemala y Panamá en Texaco y Lorena García-Marketing & Communications Fuels Specialist Colombia y Honduras Texaco.
  • Luisa Fernanda Urcuyo, subgerente de Mercadeo Banco Industrial
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    Luisa Fernanda Urcuyo, subgerente de Mercadeo Banco Industrial
  • Willy Andreatta, Gerente Mercadeo Claro Guatemala.
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    Willy Andreatta, Gerente Mercadeo Claro Guatemala.

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