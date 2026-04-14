Protagonistas del Mercadeo Guatemala: mentes maestras detrás de las líderes TOM

Las marcas no solo llegan al consumidor desde un anaquel o plataforma social, sino que necesitan una comunicación constante, coherente y que se complemente. Presentamos una lista de Protagonistas del Mercadeo, líderes que están detrás de las marcas TOM 2026.
FOTOS JOSÉ CARLOS FLORES / E&N
Ricardo Pontaza, Gerente de marca cerveza Gallo. Recibe: Rodolfo Clautier, Gerente General de Central de Medios de Castillo Hermanos. FOTOS JOSÉ CARLOS FLORES / E&N
Edgar Díaz, Gerente de mercadeo Cementos Progreso
Juan José Gutiérrez Herrarte, Marketing Director, Soluciones Cárnicas en Corporación Multi Inversiones (Pollo Indio, Pollo Rey, Toledo)
María Alejandra de la Rosa, Directora de Mercado B4C - Pastas INA. Reciben reconocimiento en su representación Michelle Roldan, Coordinador de Mercadeo y Claudia Ortíz, Gerente de Mercadeo
Diego Sibrián, director de Mercadeo y Comercial Regional de Claro Centroamérica
Luis Diego Sandoval, Gerente de marca Del Frutal recibe en representación: Jackeline Castillo, Gerente regional de Nectares.
Ana Gabriela Villagrán, Gerente de marca Nescafé Guatemala
Alexandra Alfaro de Molina, Directora Corporativa de Marketing en Industrias Licoreras de Guatemala
Aida Suárez, VicePresidenta de Mercadeo Grupo Solid
Juan Manuel Rodríguez, Gerente Senior de Restaurant Marketing McDonald’s Mesoamérica
Noemí Peraza, Gerente de Mercadeo Seguros El Roble
Claudia Lara, gerente de Marca de Agua Pura Salvavidas. Recibe Rodolfo Clautier, Gerente General de Central de Medios de Castillo Hermanos.
Rodrigo del Cid, Director de Mercadeo Restaurantes & Retail de Pollo Campero
César Paz - Regional Brand & Marketing Fuels Specialist Guatemala y Panamá en Texaco y Lorena García-Marketing & Communications Fuels Specialist Colombia y Honduras Texaco.
Luisa Fernanda Urcuyo, subgerente de Mercadeo Banco Industrial
Willy Andreatta, Gerente Mercadeo Claro Guatemala.