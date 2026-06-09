Centenario Internacional: Crecimiento responsable y propósito integrado

Por E&N Brand Lab para Centenario Internacional

Centenario Internacional transformó su operación tradicional en un modelo de negocios donde el compromiso con el entorno y las comunidades es eje estratégico y motor de crecimiento. La compañía articula políticas internas, producción y relaciones con proveedores para asegurar que su portafolio aporten valor ambiental, social y económico.

El compromiso está incorporado en la estrategia corporativa: el 100% de los colaboradores tiene objetivos vinculados al pilar estratégico en su evaluación del desempeño, lo que impulsa responsabilidad individual y colectiva. En producción, la firma reemplazó etiquetas plásticas por papel certificado FSC, desarrolló empaques con fibras de algodón y tintas vegetales —incluido el estuche del Ron Centenario30 Aniversario— e incluyó lenguaje braille en etiqueta y estuche, sumando accesibilidad a su propuesta de valor.

Además, la compañía mantiene un inventario de carbono desde 2021 y alcanzó la certificación de carbono neutralidad en categoría organizacional, mientras que para finales de 2025 obtuvo la certificación ISO 14001, consolidando su sistema integral de calidad y gestión ambiental. Para reducir emisiones directas instaló una granja solar que disminuye su huella en siete toneladas de CO2 equivalente y abastece con energía limpia su producción, con planes para extender ese beneficio a lo largo de la cadena de suministro.

Centenario impulsa una cadena de suministro responsable mediante procesos de selección que evalúan cumplimiento normativo, prácticas laborales, compromiso ambiental y certificaciones ESG de proveedores. La empresa combina auditorías, incentivos y acompañamiento técnico para elevar estándares y facilitar la transición hacia modelos de cero desperdicio y economía circular.

Más allá de la operación, la organización potencia la relación con comunidades y biodiversidad: forma parte del corredor biológico Interurbano del María Aguilar, coopera con la iniciativa Río Urbano y mantiene sus instalaciones como un hotspot urbano de aves, donde se han registrado más de 100 especies, acciones que consolidan su reputación y licencia social para operar.

La empresa también promueve capacitación continua para que la automatización y la inteligencia artificial potencien talento interno, manteniendo la equidad e inclusión como principios rectores. El enfoque reduce riesgos por obsolescencia, impulsa eficiencia y fomenta innovación con impacto social positivo.