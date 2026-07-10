Cervecería Ambev Guatemala: Sostenibilidad como motor de innovación y rentabilidad

La compañía usa energía 100 % renovable y trabaja en la reducción del consumo de agua y emisiones, así como un modelo de cero desperdicios.

Por E&N Brand Lab para Cervecería Ambev Guatemala Cervecería Ambev Guatemala ha transformado la sostenibilidad de un elemento reputacional a un motor estratégico que impulsa eficiencia, resiliencia y ventaja competitiva. La compañía guía sus operaciones con un propósito claro y decisiones que priorizan el ciclo de vida de insumos, la circularidad de empaques y la gestión eficiente de recursos. Jensen Samayoa Estrada, Gerente Legal, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, explica que ese enfoque se traduce en inversiones y prácticas operativas de primer nivel. En 2025, la producción se hizo con el 100 % de energía renovable, mientras que mejoras continuas en procesos redujeron el consumo de agua por litro de producción casi a la mitad desde 2017. “En Cervecería Ambev Guatemala, consideramos que la sostenibilidad debe comenzar con el ejemplo. Esto implica tomar decisiones con visión de largo plazo, fomentar una cultura de responsabilidad compartida y asegurar que el crecimiento del negocio esté acompañado de un impacto positivo para la sociedad”, dijo Samayoa, quien recalca: “hoy, la sostenibilidad no es una función aislada; es una forma de liderar y de construir empresas más resilientes y competitivas.

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La mejora en el desempeño del consumo de agua, energía, emisiones y circularidades parte de un riguroso esquema de mediciones de la capacidad operativa de la empresa, fundamental para garantizar avances reales. En paralelo, Ambev Guatemala también ha redefinido sus criterios de compras, incorporando durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad como factores decisivos, no solo el precio inicial, un enfoque que les permite construir una operación más eficiente, reducir riesgos y fortalecer la competitividad del negocio en el largo plazo. “La sostenibilidad y la rentabilidad ya no son objetivos separados; forman parte de una misma estrategia de crecimiento”, puntualiza Samayoa. El ejecutivo detalla que la transición hacia un modelo de cero desperdicios ha representado una transformación profunda en la forma de gestionar las operaciones de la embotelladora.“ Más que enfocarnos únicamente en el tratamiento de residuos, hemos trabajado para prevenir su generación desde el diseño de los procesos”. Desarrollar y afianzar este esquema de producción ha requerido innovación, nuevas capacidades, colaboración entre distintas áreas y una cultura organizacional orientada a la mejora continua. Cervecería Ambev Guatemala busca, por ejemplo, maximizar la reutilización, el reciclaje y la valorización de materiales, promoviendo una gestión más eficiente delos recursos. Como resultado de este enfoque, en 2025 el 100 % de sus productos fueron empacados en envases retornables o hechos mayoritariamente de contenido reciclado, fortaleciendo su compromiso con la economía circular.

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