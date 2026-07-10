Claro Centroamérica: Conectividad que impulsa el desarrollo sostenible

Por E&N Brand Lab para Claro
La sostenibilidad se consolida como eje transversal de Claro Centroamérica, impulsando la digitalización, la inclusión y el uso eficiente de recursos. En este marco, la operación avanza de forma coordinada con iniciativas que contribuyen al desarrollo de las comunidades y al cierre de brechas en la región.
Este compromiso se respalda con una estrategia que vincula rentabilidad y sostenibilidad, destacando la implementación de un Marco Sostenible orientado a la modernización de red, expansión de fibra óptica y eficiencia energética. Con ello, Claro avanza hacia operaciones más responsables, fortaleciendo el uso de energías renovables, reduciendo emisiones y adoptando soluciones digitales que optimizan el consumo energético y promueven modelos de trabajo más eficientes.
CLARO HONDURAS
En este contexto regional, en línea con la estrategia de Claro Centroamérica, Claro Honduras integra la sostenibilidad como parte fundamental de su modelo de negocio, enfocándose en conectar personas para generar oportunidades de desarrollo.
A nivel local, Claro Honduras impulsa acciones orientadas a cerrar la brecha digital a través del conocimiento, la inclusión y la igualdad de oportunidades. “Nuestro impacto se genera cuando la conectividad trasciende la infraestructura y se convierte en una herramienta real para el desarrollo: educación, empleabilidad y ciudadanía digital”, explica Nidia Rodríguez, subgerente de RSE y Relaciones Públicas de Claro Honduras.
PROGRAMAS QUE GENERAN VALOR
Como parte de esta implementación, destacan programas como “Escuelas Conectadas”, que beneficia a más de 5,300 estudiantes y docentes con acceso gratuito a internet y procesos de alfabetización digital; “Mujer Digital”, orientado a fortalecer la empleabilidad en el sector tecnológico; y la plataforma “Aprende con Claro”, que ofrece más de 500 contenidos formativos gratuitos.
Asimismo, la sostenibilidad se integra en la propuesta de valor hacia clientes mediante soluciones digitales como servicios en la nube, que contribuyen a reducir infraestructura física, optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa.
En paralelo, la compañía fortalece la transparencia y la ética empresarial reforzando la gobernanza y la toma de decisiones responsables en toda su cadena de valor.
GESTIÓN SOSTENIBLE
En el campo ambiental, Claro Honduras avanza en la consolidación de un modelo basado en la economía circular, en alianza con organizaciones, fundaciones certificadas y sus propios centros de atención, que funcionan como puntos de devolución accesibles para colaboradores.
A través de estos esfuerzos, se impulsa la correcta gestión de residuos operativos —como papel, plástico y otros materiales—, los cuales son reciclados o canalizados hacia una gestión adecuada de residuos.
TALENTO E INCLUSIÓN COMO EJES DEL DESARROLLO
En línea con la visión regional, el desarrollo del talento y la inclusión forman parte esencial de la estrategia de sostenibilidad de Claro. En Honduras, esto se traduce en programas que promueven la formación, la equidad de oportunidades y la preparación para el futuro del trabajo.
Iniciativas como “Mujer Digital” contribuyen a reducir brechas de género, mientras que “Aprende con Claro” amplía el acceso al conocimiento para distintos segmentos de la población. Además, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en procesos de formación y gestión permite mejorarla eficiencia sin comprometerla calidad del servicio.