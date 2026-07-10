Claro Centroamérica: Conectividad que impulsa el desarrollo sostenible

Claro Centroamérica afianza una visión regional, donde la conectividad actúa como motor del desarrollo sostenible. Bajo el propósito de "hacer posible un mundo mejor", la compañía integra innovación, inclusión y eficiencia operativa para generar valor económico, social y ambiental en los países donde opera.

Por E&N Brand Lab para Claro La sostenibilidad se consolida como eje transversal de Claro Centroamérica, impulsando la digitalización, la inclusión y el uso eficiente de recursos. En este marco, la operación avanza de forma coordinada con iniciativas que contribuyen al desarrollo de las comunidades y al cierre de brechas en la región. Este compromiso se respalda con una estrategia que vincula rentabilidad y sostenibilidad, destacando la implementación de un Marco Sostenible orientado a la modernización de red, expansión de fibra óptica y eficiencia energética. Con ello, Claro avanza hacia operaciones más responsables, fortaleciendo el uso de energías renovables, reduciendo emisiones y adoptando soluciones digitales que optimizan el consumo energético y promueven modelos de trabajo más eficientes.

CLARO HONDURAS

En este contexto regional, en línea con la estrategia de Claro Centroamérica, Claro Honduras integra la sostenibilidad como parte fundamental de su modelo de negocio, enfocándose en conectar personas para generar oportunidades de desarrollo. A nivel local, Claro Honduras impulsa acciones orientadas a cerrar la brecha digital a través del conocimiento, la inclusión y la igualdad de oportunidades. “Nuestro impacto se genera cuando la conectividad trasciende la infraestructura y se convierte en una herramienta real para el desarrollo: educación, empleabilidad y ciudadanía digital”, explica Nidia Rodríguez, subgerente de RSE y Relaciones Públicas de Claro Honduras.

PROGRAMAS QUE GENERAN VALOR

Como parte de esta implementación, destacan programas como “Escuelas Conectadas”, que beneficia a más de 5,300 estudiantes y docentes con acceso gratuito a internet y procesos de alfabetización digital; “Mujer Digital”, orientado a fortalecer la empleabilidad en el sector tecnológico; y la plataforma “Aprende con Claro”, que ofrece más de 500 contenidos formativos gratuitos. Asimismo, la sostenibilidad se integra en la propuesta de valor hacia clientes mediante soluciones digitales como servicios en la nube, que contribuyen a reducir infraestructura física, optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa. En paralelo, la compañía fortalece la transparencia y la ética empresarial reforzando la gobernanza y la toma de decisiones responsables en toda su cadena de valor.

GESTIÓN SOSTENIBLE

En el campo ambiental, Claro Honduras avanza en la consolidación de un modelo basado en la economía circular, en alianza con organizaciones, fundaciones certificadas y sus propios centros de atención, que funcionan como puntos de devolución accesibles para colaboradores. A través de estos esfuerzos, se impulsa la correcta gestión de residuos operativos —como papel, plástico y otros materiales—, los cuales son reciclados o canalizados hacia una gestión adecuada de residuos.

TALENTO E INCLUSIÓN COMO EJES DEL DESARROLLO