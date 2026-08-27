Diunsa celebra 50 años junto a las familias hondureñas

Por E&N Brand Lab

Diunsa celebra 50 años de trayectoria y, como parte de esta conmemoración, presenta “50 años juntos”, una campaña que pone en el centro las historias y experiencias construidas junto a clientes, colaboradores y familias hondureñas.

“Diunsa ha crecido gracias a la confianza de generaciones de familias hondureñas, al compromiso de nuestros colaboradores y a las relaciones construidas a lo largo del tiempo. Esta celebración es, sobre todo, un reconocimiento a todas las personas que han sido parte de este camino”, expresó Mario Roberto Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa.

Desde sus inicios en 1976, Diunsa ha evolucionado junto a Honduras, con las necesidades y expectativas de sus clientes, manteniendo como propósito contribuir al bienestar de las familias hondureñas. En este camino, la empresa ha ampliado su presencia en el país.

Esta evolución también ha llevado a la empresa a diversificar su propuesta a través de formatos como Sportia y Diunsa ElectroHogar, ampliando las alternativas para responder a diferentes intereses y necesidades de sus clientes.

La campaña “50 años juntos” representa la continuidad de un legado familiar que ha trascendido generaciones, manteniendo una visión de largo plazo y un profundo compromiso con Honduras. A la vez, busca reconocer esa historia compartida y el recorrido de generaciones de familias que han crecido con Diunsa.