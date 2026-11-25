Claro alcanza al 50% de la población de Costa Rica con su red 5G

A un año de su lanzamiento, la red cubre a más de 2,6 millones de personas. Este periodo ha estado marcado por el crecimiento de su cobertura y resultados obtenidos en mediciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y reconocimientos de Ookla.

Por E&N Brand Lab para Claro Costa Rica En un año, Claro Costa Rica duplicó el alcance de su red 5G: pasó de 1,3 millones a más de 2,6 millones de personas con acceso a esta tecnología. Hoy brinda cobertura al 50 % de la población en las siete provincias del país. La mayor concentración de usuarios se mantiene en la Gran Área Metropolitana, mientras que Guanacaste, Puntarenas y Limón muestran un crecimiento en el uso de 5G. La expansión abre más posibilidades de conexión para las personas y las empresas fuera del centro del país. “Alcanzar a la mitad de la población en el primer año de nuestra red 5G es un gran hito para Claro. Queremos que más personas, en distintas regiones del país, tengan acceso a una conexión que responda a sus necesidades cotidianas y laborales”, señaló Marcelo Mouzo, director país de Claro Costa Rica.

VELOCIDADES RESPALDADAS POR MEDICIONES

La primera Evaluación Nacional de Calidad de las Redes Móviles 5G de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), con mediciones efectuadas entre enero y junio de 2026, registró para Claro una velocidad promedio de descarga de 186,6Mbps, frente a 34,1 Mbps de otros competidores. En velocidad de envío de datos, Claro alcanzó 98,0 Mbps, frente a 30,1 Mbps de la otra operadora, posicionando a Claro como la empresa líder en 5G en Costa Rica. A estos resultados se suman tres reconocimientos de Ookla: el Internet Móvil más rápido de Costa Rica por quinto año consecutivo, la Mejor Red 5G y la Mejor Experiencia en Videojuegos Móviles.

CONECTIVIDAD PARA LA VIDA DIARIA Y LOS NEGOCIOS

La tecnología 5G permite alcanzar velocidades hasta 10 veces más rápidas que con las redes 4G LTE. Esto favorece actividades como el envío de archivos de gran tamaño, las videollamadas en alta definición, el uso de aplicaciones que requieren mayor velocidad, el entretenimiento en línea y la conexión simultánea de múltiples dispositivos. “Una conexión de alta velocidad facilita tareas que ya forman parte del trabajo y de la vida diaria. Para una empresa puede significar mayor agilidad al compartir información o participar en reuniones virtuales; para una persona, una mejor experiencia al utilizar sus aplicaciones y contenidos”, mencionó Mouzo.

EXPANSIÓN