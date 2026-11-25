Por E&N Brand Lab para ENERGUATE
A finales del siglo pasado, el panorama eléctrico de Guatemala era oscuro. En el área rural, la electricidad era un servicio al que tenían acceso unos 3,5 millones de guatemaltecos; hoy, 26 años después, las inversiones y ampliaciones de red de ENERGUATE permiten que otros 10 millones de personas tengan acceso al suministro eléctrico.
El crecimiento del número de personas atendidas con las instalaciones de la mayor distribuidora de Centroamérica ha rondado el medio millón de ciudadanos cada año; sin embargo, en este 2026 se esperaría que unos 700.000 guatemaltecos puedan disfrutar de los beneficios de contar con electricidad en sus viviendas o comercios.
Como explica Paulo Parra, gerente de ENERGUATE, “la energía eléctrica es un servicio habilitador de otros servicios”, puesto que permite abrir un negocio, impulsar un emprendimiento, conservar alimentos, acceder a educación, salud y nuevas oportunidades productivas.
Este crecimiento de la demanda es una consecuencia de esa transformación. Guatemala tiene más hogares conectados, más comercios y más actividades productivas utilizando más electricidad que hace una década. Al cierre de septiembre de 2026, la demanda de los clientes de ENERGUATE acumulaba un crecimiento de 10,9 %.
FORTALEZA DE LA RED
“El reto no es solamente crecer, es crecer con una red capaz de responder a las necesidades de Guatemala”, señala Parra. Para acompañar este crecimiento, ENERGUATE prevé invertir US$84,5 millones durante 2026, destinados a continuar fortaleciendo y ampliando la infraestructura eléctrica.
La inversión se traduce en obras concretas. Entre los proyectos en marcha se encuentran nuevas subestaciones y líneas de transmisión que permitirán incorporar capacidad para acompañar el crecimiento de la demanda.
Pero la expansión no significa solamente construir más infraestructura. También implica hacer una red más confiable y preparada para atender a más usuarios. La empresa le pone especial atención a la mejora continua del servicio, mediante la incorporación permanente de tecnología, para automatizar sus procesos y aumentar la continuidad del suministro.
ATENCIÓN INTEGRAL
Esta expansión también se acompaña de iniciativas que acercan a ENERGUATE a las comunidades, desde programas educativos como LucyMóvil y familiares como CineMóvil, hasta proyectos ambientales como ENERGUATE Verde, y deportivos como la Copa ENERGUATE de fútbol, parte de una relación que busca ir más allá de la infraestructura y mantener presencia en los territorios donde opera la empresa.