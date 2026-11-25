Por E&N Brand Lab para ENERGUATE

A finales del siglo pasado, el panorama eléctrico de Guatemala era oscuro. En el área rural, la electricidad era un servicio al que tenían acceso unos 3,5 millones de guatemaltecos; hoy, 26 años después, las inversiones y ampliaciones de red de ENERGUATE permiten que otros 10 millones de personas tengan acceso al suministro eléctrico.

El crecimiento del número de personas atendidas con las instalaciones de la mayor distribuidora de Centroamérica ha rondado el medio millón de ciudadanos cada año; sin embargo, en este 2026 se esperaría que unos 700.000 guatemaltecos puedan disfrutar de los beneficios de contar con electricidad en sus viviendas o comercios.

Como explica Paulo Parra, gerente de ENERGUATE, “la energía eléctrica es un servicio habilitador de otros servicios”, puesto que permite abrir un negocio, impulsar un emprendimiento, conservar alimentos, acceder a educación, salud y nuevas oportunidades productivas.

Este crecimiento de la demanda es una consecuencia de esa transformación. Guatemala tiene más hogares conectados, más comercios y más actividades productivas utilizando más electricidad que hace una década. Al cierre de septiembre de 2026, la demanda de los clientes de ENERGUATE acumulaba un crecimiento de 10,9 %.