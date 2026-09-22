Costa Rica: Seguros LAFISE, la aseguradora con la mayor evolución del mercado

La empresa fue reconocida en los Broker's Choice Awards, una validación de la transformación que ejecutan.

Por E&N Brand Lab para Seguros LAFISE Con un dinamismo que se perfila como sobresaliente, Seguros LAFISE alcanzó entre el año 2025 y el 2026 en el mercado costarricense un crecimiento del 39%, mientras que el sector tuvo un promedio del 5,2%; un rendimiento financiero que no es casualidad o suerte, sino el reflejo de una oferta de valor renovada. Giovanny Mora, Gerente General de la aseguradora, explicó que han evolucionado hacia una arquitectura de soluciones personalizadas, que es respaldada por un servicio posventa altamente riguroso, priorizando las necesidades del cliente y garantizando la fluidez en el canal de intermediación. Además, la corporación pone el énfasis en la innovación, la tecnología y los nuevos modelos de seguro como habilitadores de la experiencia del usuario, integrando herramientas de IA y plataformas de autogestión para democratizar y acelerar la interacción con su público. “Esto nos permite automatizar trámites de baja complejidad y liberar la capacidad operativa para ofrecer un acompañamiento humano y especializado en casos de mayor sensibilidad. La innovación nos está permitiendo reducir drásticamente los ciclos de atención desde la cotización hasta la liquidación de reclamos”, destacó Mora.

La aseguradora entiende de manera estratégica que la tecnología y las métricas solo cobran sentido cuando están impulsadas por un talento humano y equipos de trabajo que son empáticos y capacitados. Seguros LAFISE consolida una cultura corporativa orientada al servicio, bajo un entorno de trabajo colaborativo donde cada persona comprende el impacto directo de su gestión en la estabilidad financiera de los clientes y empresas que atienden. Y el proceso ha dado frutos. La aseguradora ha sido reconocido con la distinción del Broker’s Choice Awards como la aseguradora con Mayor Evolución en Costa Rica, un galardón que se consolida como la validación externa del proceso de transformación estructural que ejecutan. La clave ha sido pasar de una gestión puramente transaccional a la construcción de relaciones sostenibles basadas en la agilidad y el cumplimiento. La corporación también obtuvo el segundo lugar en las categorías Seguros Generales y Seguros de Automóviles, segmentos en los que ha respondido con consistencia técnica y empatía operativa ofreciendo protecciones a la medida del sector empresarial e industrial. Seguros LAFISE aclaró que el mercado premia la solidez patrimonial combinada con la capacidad de resguardo ante imprevistos de gran escala, por lo que usan la metodología de evaluación del Estudio CIS INDEX, sobre todo en momentos en que el mercado enfrenta nuevas exigencias, como la emergencia de riesgos no tradicionales, incluyendo ciberamenazas y volatilidad climática, y la necesidad de ampliar la inclusión financiera en la población. “Responder a estas demandas exige una actualización constante de nuestros productos para que sean comprensibles y accesibles. Enfrentamos este desafío impulsando la educación financiera y diseñando esquemas de protección modulares, que permitan a familias y PyMEs blindarse ante imprevistos sin comprometer su liquidez”, concluye el ejecutivo.