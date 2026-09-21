Legado, liderazgo y visión: Una nueva etapa para Grupo Salinas Guatemala

Por E&N Brand Lab para Grupo Salinas Guatemala

La diversidad de las unidades de negocios de Grupo Salinas Guatemala permite generar valor desde diferentes ámbitos y, al mismo tiempo, ampliar y complementar sus capacidades: fortaleciendo su presencia de manera sostenible, priorizando la innovación y la vanguardia tecnológica y generando un impacto positivo en los colaboradores, clientes, proveedores, aliados estratégicos y las comunidades donde opera.

Con su reciente nombramiento como director general de Grupo Salinas Guatemala, Juan José Girón asume el reto de consolidar el legado corporativo y liderar un nuevo capítulo proyectando una visión orientada al crecimiento sostenible.

Al frente de esta etapa y con la mirada hacia el futuro, Girón se concentra en consolidar las capacidades de la corporación, promoviendo mayores sinergias entre las unidades de negocio, fortaleciendo la inversión y generación de empleo. “El objetivo es continuar siendo un agente activo en el desarrollo económico e inclusivo del país, a través de nuestra participación en sectores estratégicos de servicios financieros, comercio, movilidad e iniciativas de impacto social”, asegura.

El líder apunta al concepto de ‘Prosperidad incluyente’ como el propósito corporativo transversal “que se traduce en crear condiciones que promueven el bienestar para todos a través de los ejes económico (para innovar en los mercados, crear bienes y servicios competitivos para elevar la calidad de vida de la población), social (para fomentar entornos propicios para crear y potenciar las capacidades de las personas para mejorar sus condiciones) y ambiental (que se concentra en todas las acciones que buscan atenuar impactos negativos con relación al medio ambiente).

Grupo Salinas tiene una visión de largo plazo en Guatemala, con el enfoque de fortalecer los negocios con los que ya cuenta, encontrar nuevas oportunidades de crecimiento y continuar generando valor económico, social y ambiental en el país.

Girón explica que el país presenta oportunidades importantes para continuar creciendo, por ello han realizado inversiones para fortalecer su operación, como el nuevo centro logístico de Synergy Industrial Park y las nuevas instalaciones de TV Azteca Guatemala, inyecciones de capital que se sustenta en una visión de largo plazo, con un enfoque en innovación, tecnología, eficiencia y sostenibilidad.

“Estos avances reflejan nuestra confianza y apuesta por el crecimiento en Guatemala”, destaca Girón. “Tenemos un consumidor cada vez más informado, conectado y exigente, que busca soluciones accesibles, ágiles y una mejor experiencia, independientemente del canal que utilice. Para un grupo diversificado como el nuestro, esto representa una oportunidad para seguir innovando y aprovechar las capacidades de nuestras diferentes unidades de negocio”.

El desafío es mantener la capacidad de adaptarse con rapidez, explica el director general de Grupo Salinas Guatemala, ya que el entorno exige organizaciones “cada vez más eficientes”.