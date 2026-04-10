Credicomer apuesta por Banca Premium para conquistar nuevos clientes

Históricamente, Credicomer ha sido asociada con productos como financiamientos, tarjetas de crédito y soluciones de consumo. Sin embargo, este posicionamiento también representaba una limitante. “La percepción no es marketing, es el negocio. Cuando el mercado te ubica en una sola categoría, te quiere encerrar ahí”, afirmó Guevara durante su ponencia titulada “Cuando tu marca puede vivir en dos mundos”.

Durante su participación en La Gira TOM (Top Of Mind) 2026, organizada por la Revista Estrategia & Negocios y Kantar Mercaplan en El Salvador, Sully Guevara, gerente de Banca Premium de la sociedad de ahorro y crédito , explicó cómo la compañía ha buscado trascender su percepción tradicional mediante el lanzamiento de una nueva propuesta de valor.

Credicomer ha dado un paso estratégico para redefinir su posicionamiento en el mercado de El Salvador cada vez más competitivo, donde las marcas luchan no solo por participación de mercado sino por permanecer en la mente del consumidor.

Ante este desafío, en mayo de 2025 la entidad tomó la decisión de lanzar Banca Premium, una iniciativa orientada a atender a un segmento más exigente sin alterar la esencia de la marca. La estrategia no buscaba reemplazar el negocio tradicional, sino ampliarlo.

“No se trataba de dejar de ser quienes somos, sino de construir un puente hacia ese cliente que no nos estaba considerando porque simplemente no estábamos en su mente”, explicó la representante de Credicomer.

La nueva división se estructuró bajo tres pilares: asesoría estratégica personalizada, soluciones a la medida y relaciones de largo plazo. Este enfoque, según Guevara, responde a una visión más profunda del negocio financiero. “Las relaciones de valor no son parte del modelo de negocios, es el modelo”, subrayó, citando su experiencia de más de 25 años en la industria financiera.

Los resultados respaldan la apuesta. Durante 2025, Banca Premium logró captar US$33 millones en fondos del público, alcanzando una cartera pasiva de US$123 millones, mientras que su cartera de crédito superó los US$140 millones, con un respaldo patrimonial de US$22 millones. Más allá de las cifras, la ejecutiva destacó el cambio en la percepción de los clientes, quienes ahora reconocen a Credicomer como un aliado integral.

El caso refleja una lección clave en el ámbito del marketing: las marcas que logran convertirse en Top of Mind no necesariamente cambian su identidad, sino que la expanden estratégicamente. En un evento que precisamente reconoce a las marcas más recordadas del país, la experiencia de Credicomer evidencia que la cercanía con el cliente y la evolución del servicio pueden ser determinantes para ocupar un lugar privilegiado en la mente del consumidor.

“Las marcas que trascienden no cambian su esencia, la expanden hasta que el mundo la reconoce”, concluyó Guevara, dejando una reflexión para empresas que buscan crecer sin perder su identidad.