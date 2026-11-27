Por E&N Brand Lab para Cargill / Contenido del ecosistema Lovemarks de Estrategia & Negocios
Hay marcas cuya presencia trasciende el producto y se convierte en parte de las costumbres de un país. En Nicaragua, Tip-Top ha construido ese vínculo a lo largo de los años, consolidándose como una de las marcas más relevantes en la mesa de los consumidores y en la cultura gastronómica nacional.
Su historia está estrechamente relacionada con la tradición familiar, pero también con su capacidad para adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo y responder a nuevas expectativas. Esta combinación de origen, cercanía e innovación ha permitido que la marca mantenga su relevancia y fortalezca la confianza de los nicaragüenses.
Para Melany Galeano, Gerente de Marca, Categoría de Pollo de Cargill Food Latam, la permanencia de Tip-Top está relacionada con su capacidad para mantenerse cerca de los consumidores y evolucionar junto a ellos. “Es una de nuestras marcas más poderosas, con un posicionamiento verdaderamente sólido. Su origen y tradición son parte de lo que la hace tan relevante en el país y de su conexión con la cultura nicaragüense”, destaca.
Así, por más de seis décadas, Pollo Tip-Top se ha caracterizado por ser una marca que se mantiene en constante cercanía con los clientes y consumidores, y que enfoca todos los esfuerzos de toda la cadena de valor para satisfacer sus necesidades y requerimientos nutritivos y de calidad, ya que siempre ha mostrado un fuerte compromiso con la nutrición responsable de los nicaragüenses.
INNOVACIÓN PARA CONSTRUIR CONFIANZA
Pollo Tip-Top ha logrado integrarse a la cultura gastronómica y a las tradiciones. Su presencia en la mesa de los nicaragüenses constituye uno de los principales activos de una marca que busca conservar su identidad mientras incorpora nuevas herramientas para responder a las expectativas de los consumidores sobre frescura, innovación, transparencia y sostenibilidad. En
los últimos años, la marca ha reforzado la comunicación sobre el origen y los procesos de sus productos con la campaña “Trazabilidad de la Frescura”, la cual está enfocada en brindar confianza y transparencia a sus consumidores al permitirles comprobar la frescura de los productos, desde el origen hasta la mesa.
Como parte de esta campaña, los consumidores de Pollo Tip-Top pueden validar la trazabilidad de la frescura de sus productos al escanear el código QR en los empaques e ingresar el código de lote para ver el recorrido del pollo que van a consumir, desde la granja hasta su mesa. De esta manera, pueden conocer su origen y dónde se crió, la planta en que se produjo y empacó y cuándo llegó a su punto de venta favorito. “Inicialmente ayudamos al consumidor a validar la frescura y hoy estamos dando evidencias. Con esta campaña de trazabilidad de la frescura, Tip-Top se convierte en una marca que permite saber más del origen del pollo, innovando de la mano de la tecnología para brindar tranquilidad y confianza”, explica Galeano.
La tradición también se renueva mediante productos asociados con épocas. El portafolio navideño —que incluye alternativas como gravy y pollo finas hierbas— busca facilitar la preparación de comidas durante una temporada marcada por las reuniones familiares y los encuentros con amigos.
COMUNICACIÓN QUE CREA CERCANÍA
El éxito de Pollo Tip-Top en Nicaragua también es producto de su estrategia digital, cuyo enfoque es generar contenido y conectar con el consumidor a través de información de utilidad que le permita conocer el producto y sus beneficios, como, por ejemplo, que es un pollo desde siempre sin hormonas añadidas y 100% fresco. “Mantenerse tan relevante refleja el compromiso que tiene Cargill y su marca Tip-Top de estar cerca en todos los puntos de contacto con el consumidor; no únicamente a través de los productos, sino también en la forma en que llegamos a nuestros clientes, atendemos a nuestros consumidores y acercamos la marca”, señala Galeano.
Para una marca tan posicionada en la mente de sus consumidores como Pollo Tip-Top, las redes sociales resultan son un punto de contacto muy relevante para interactuar con sus consumidores, especialmente los de la generación Z. “Esto nos permite conectar con nuestros clientes pero también representa todo un desafío porque nos enfrentamos a una generación nativa digital, que todo lo verifica en redes sociales”, refiere la directiva.