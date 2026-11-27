Con una trayectoria ligada a la mesa y la gastronomía nicaragüense, Tip-Top ha construido un posicionamiento basado en la confianza, la cercanía y la calidad. Su apuesta por la innovación, la trazabilidad y nuevos productos de temporada refleja la evolución de una marca que busca mantenerse vigente sin perder sus raíces.

Por E&N Brand Lab para Cargill / Contenido del ecosistema Lovemarks de Estrategia & Negocios Hay marcas cuya presencia trasciende el producto y se convierte en parte de las costumbres de un país. En Nicaragua, Tip-Top ha construido ese vínculo a lo largo de los años, consolidándose como una de las marcas más relevantes en la mesa de los consumidores y en la cultura gastronómica nacional. Su historia está estrechamente relacionada con la tradición familiar, pero también con su capacidad para adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo y responder a nuevas expectativas. Esta combinación de origen, cercanía e innovación ha permitido que la marca mantenga su relevancia y fortalezca la confianza de los nicaragüenses. Para Melany Galeano, Gerente de Marca, Categoría de Pollo de Cargill Food Latam, la permanencia de Tip-Top está relacionada con su capacidad para mantenerse cerca de los consumidores y evolucionar junto a ellos. “Es una de nuestras marcas más poderosas, con un posicionamiento verdaderamente sólido. Su origen y tradición son parte de lo que la hace tan relevante en el país y de su conexión con la cultura nicaragüense”, destaca. Así, por más de seis décadas, Pollo Tip-Top se ha caracterizado por ser una marca que se mantiene en constante cercanía con los clientes y consumidores, y que enfoca todos los esfuerzos de toda la cadena de valor para satisfacer sus necesidades y requerimientos nutritivos y de calidad, ya que siempre ha mostrado un fuerte compromiso con la nutrición responsable de los nicaragüenses.

INNOVACIÓN PARA CONSTRUIR CONFIANZA

Pollo Tip-Top ha logrado integrarse a la cultura gastronómica y a las tradiciones. Su presencia en la mesa de los nicaragüenses constituye uno de los principales activos de una marca que busca conservar su identidad mientras incorpora nuevas herramientas para responder a las expectativas de los consumidores sobre frescura, innovación, transparencia y sostenibilidad. En los últimos años, la marca ha reforzado la comunicación sobre el origen y los procesos de sus productos con la campaña “Trazabilidad de la Frescura”, la cual está enfocada en brindar confianza y transparencia a sus consumidores al permitirles comprobar la frescura de los productos, desde el origen hasta la mesa. Como parte de esta campaña, los consumidores de Pollo Tip-Top pueden validar la trazabilidad de la frescura de sus productos al escanear el código QR en los empaques e ingresar el código de lote para ver el recorrido del pollo que van a consumir, desde la granja hasta su mesa. De esta manera, pueden conocer su origen y dónde se crió, la planta en que se produjo y empacó y cuándo llegó a su punto de venta favorito. “Inicialmente ayudamos al consumidor a validar la frescura y hoy estamos dando evidencias. Con esta campaña de trazabilidad de la frescura, Tip-Top se convierte en una marca que permite saber más del origen del pollo, innovando de la mano de la tecnología para brindar tranquilidad y confianza”, explica Galeano. La tradición también se renueva mediante productos asociados con épocas. El portafolio navideño —que incluye alternativas como gravy y pollo finas hierbas— busca facilitar la preparación de comidas durante una temporada marcada por las reuniones familiares y los encuentros con amigos.

COMUNICACIÓN QUE CREA CERCANÍA