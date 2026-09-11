Diunsa: Inspirando a un país

Por E&N Brand Lab para Diunsa

Responsabilidad, honestidad, respeto y una visión de largo plazo han guiado los valores de Mario Faraj a lo largo de toda su carrera. El presidente ejecutivo de Diunsa (empresa hondureña líder en el sector retail en Honduras) cree en “escuchar, aprender de las personas y tomar decisiones con sentido de compromiso, algo que aprendí de mi padre, fundador de Diunsa, don Jorge J. Faraj”.

Y es que liderar también implica generar confianza, ser consistente con los valores de la empresa y entender que los resultados sostenibles se construyen a partir del trabajo en equipo. Todas estas virtudes hicieron que recibiera el reconocimiento de ‘Trayectorias que inspiran’, algo que el líder de Diunsa toma “con mucha gratitud y como un reconocimiento a una historia que se construye con un legado familiar que inició con mi padre”.

En el marco dela celebración de los 50 años de Diunsa, este premio “tiene un significado aún más especial para mí, puesto que mi trayectoria está profundamente ligada a la historia de la empresa”.

Mario Faraj apunta que, a lo largo de estas cinco décadas, uno de los hitos más importantes ha sido la capacidad de Diunsa de “evolucionar sin perder su esencia”.

Desde 1976, la empresa ha ampliado su presencia en distintas ciudades del país, ha diversificado su propuesta con formatos como Sportia y Diunsa Electro Hogar y ha continuado adaptándose a las nuevas necesidades de los clientes, sin perder de vista su propósito: “contribuir al bienestar de las familias hondureñas”.

Eso significa ir más allá de la actividad comercial, es generar empleo, desarrollar talento, fortalecer relaciones con proveedores, impulsar iniciativas sociales y actuar de manera responsable. “Aspiramos a que el crecimiento de Diunsa también genere oportunidades y contribuya al desarrollo del país”.

Diunsa se encuentra en expansión en Honduras. “Nuestra decisión de invertir tiene un impacto positivo en las comunidades donde nos desenvolvemos, pues contribuimos a la generación de oportunidades a través del empleo directo e indirecto”, además de impulsar el desarrollo de sus colaboradores, a través de programas de capacitación y de los beneficios que ofrece.