Diunsa: Valores y propósito compartido, al servicio de Honduras

Por E&N Brand Lab para Diunsa

La relación emocional de Diunsa con sus clientes se ha forjado a lo largo de 49 años de historia, acompañando a diversas generaciones de familias hondureñas que han encontrado en sus tiendas los mejores productos para sus hogares y cada uno de sus miembros.

El desafío que la compañía ha asumido es el de conservar la esencia de ese legado, adaptándose a las nuevas tendencias del mercado y a los estilos de comunicación de las nuevas generaciones. Para lograrlo, Diunsa ha enfocado sus esfuerzos en la actualización constante de sus procesos y en utilizar las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías -como la Inteligencia Artificial- para realizar un constante análisis del mercado.

Asimismo, la empresa busca responder a sus clientes, con una propuesta de productos y servicios que ofrezcan facilidades para su estilo de vida, así como una experiencia de compra superior, expuso Mario Alejandro Faraj Gabrie, Gerente de Mercadeo.

Conscientes de que una Lovemark debe constantemente innovar en su estrategia de marketing y branding, en la narrativa de la marca Diunsa se han hecho cambios importantes para ser más cercana a las familias hondureñas. “Procuramos hablar a nuestros clientes en un tono más cotidiano, con un lenguaje accesible para todos y haciendo uso, en lo posible, de una dosis de humor, siempre con el respeto que nos ha caracterizado”, refirió Faraj Gabrie.

De igual manera, las campañas más recientes de Diunsa se han enfocado en resaltar la amplitud de su portafolio y la facilidad de acceso a sus productos, así como en reforzar el valor emocional de contar con Diunsa como un aliado en cada etapa de la vida. “Buscamos transmitir confianza, cercanía y alegría”, dijo.

La compañía desarrolla su plan de expansión en el mercado hondureño, para estar más cerca de sus clientes, con sus tres formatos: Diunsa, grandes tiendas por departamento; Diunsa ElectroHogar, tiendas con una propuesta enfocada en electrodomésticos y artículos para el hogar; y Sportia, especializada en indumentaria e implementos deportivos.

Según Faraj Gabrie, en la estrategia de marca es clave la comunicación con sus clientes, por lo que se busca que ésta sea consistente a lo largo del tiempo, haciendo la mezcla de canales adecuada. Destaca que hoy los consumidores valoran la accesibilidad que ofrece la comunicación digital, así como la rapidez de respuesta, aunque siempre el contacto personales importante.

Las redes sociales le permiten a Diunsa alcanzar logros diferenciados en su objetivo de llegar a diversos segmentos del mercado. “En Honduras, Facebook sigue siendo la red social más utilizada; sin embargo, para crear ese vínculo emocional con las nuevas generaciones, valoramos las posibilidades que nos ofrece TikTok. Por otra parte, Instagram es una red social importante para llegar a un público adulto joven”, explicó el directivo.

“Nos entusiasma ser parte de un equipo que está construyendo desde ahora el futuro de Diunsa -que tiene conciencia del legado valioso de nuestro fundador, Don Jorge J. Faraj (Q.D.D.G.)- y que está convencido de la importancia de conjugar flexibilidad y creatividad para mantenernos en el corazón de Honduras”, puntualizó Faraj Gabrie.

MARCA RESPONSABLE

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Sostenibilidad forman parte del ADN de Diunsa, por lo que con una constante comunicación con sus diversas audiencias, la compañía busca reflejar el compromiso que tiene con el desarrollo integral de Honduras, a través de su presencia permanente en las diferentes comunidades en las que opera, no solo desde la perspectiva comercial, sino también desde su participación social