EREA Consulting Group: 17 años impulsando el crecimiento rentable de retailers en Latinoamérica

La firma apuesta por una especialización profunda en el retail y distribución, acompañada de la responsabilidad sobre la ejecución. La experiencia de EREA abarca tanto grandes corporaciones como empresas familiares con hambre de acelerar su crecimiento.

Por E&N Brand Lab para EREA Consulting Group En un entorno donde muchas empresas cuentan con planes y estrategias ambiciosas, pero pocas logran ejecutarlos con rigor y disciplina, EREA Consulting Group continúa perfeccionando día a día su programa STRATEX, como su propuesta de valor diferenciada: convertir la estrategia en resultados medibles. Fundada en 2009 por Michael Corcuera y otros dos socios fundadores, Alberto Lanaspa y Ata Ezcurra, EREA nació con una misión clara: acompañar a empresarios y líderes del retail latinoamericano en la construcción de crecimiento rentable y sostenible. “El retail latinoamericano necesitaba una firma capaz de hablar el idioma del dueño desde el primer día, traducir la estrategia en ejecución y generar resultados medibles”, explica Corcuera. Desde sus inicios, la consultora se enfocó en un segmento específico: empresas de retail y distribución con hambre de crecer. Su enfoque combina un profundo entendimiento sectorial, diseño estratégico e inmersión en la ejecución, una fórmula que ha permitido a la firma consolidarse como uno de los referentes más especializados del sector en América Latina.

LA DIFERENCIA: ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL Y EJECUCIÓN INMERSIVA

A diferencia de las consultoras generalistas, EREA apuesta por una especialización profunda en retail y distribución, acompañada de la responsabilidad sobre la ejecución. “No vendemos planes ni diagnósticos para admiraren una presentación; vendemos STRATEX, nuestro programa inmersivo para acelerar el crecimiento rentable de nuestros clientes desde dentro de sus organizaciones, nuestros consultores muchas veces terminan siendo transferidos al Cliente”, señala Corcuera. La experiencia acumulada en 17 años trabajando con retailers latinoamericanos ha permitido a la firma desarrollar una comprensión práctica de los desafíos que enfrentan las empresas del sector, desde la negociación con proveedores hasta la optimización de cadenas de suministro, transformación comercial y gobierno de datos.

STRATEX: CUANDO ESTRATEGIA Y EJECUCIÓN TRABAJAN JUNTAS

Uno de los conceptos centrales de EREA es STRATEX, el programa que integra “Strategy & Execution” como una sola función dentro de la organización. La premisa es simple: muchas empresas logran crecer en ventas (crecimiento simple) otras mejoran su rentabilidad (buscadores de eficiencia), pero pocas avanzan en ambas dimensiones simultáneamente (creadores de valor). STRATEX busca precisamente cerrar esa brecha. En términos prácticos, STRATEX actúa como el motor que impulsa a las compañías hacia el cuadrante de “creadores de valor” dentro de la matriz de crecimiento rentable: un crecimiento por encima del promedio del sector tanto en ventas como en rentabilidad, y sostenerla posición en el tiempo. “Partimos de entender la posición competitiva de la empresa y definir una ruta de crecimiento rentable. Después instalamos la Oficina STRATEX dentro de la organización, encargada de asegurar que las prioridades estratégicas cuenten con recursos, seguimiento y la gobernanza adecuada”, detalla Corcuera. “Sin una apuesta decidida de los propietarios por proporcionar los recursos y el entorno adecuados, los planes se diluyen en el tiempo y son descarrilados por el día a día”. Cuando esta capacidad queda arraigada dentro de la empresa, se convierte en una ventaja competitiva difícil de replicar: la habilidad de transformar solventemente la intención estratégica en resultados sostenidos.

SOLUCIONES ADAPTADAS A CADA TIPO DE CLIENTE

La experiencia de EREA abarca tanto grandes corporaciones como empresas familiares con hambre de acelerar su crecimiento. Para las organizaciones de mayor tamaño, la firma desarrolla proyectos especializados de retail en áreas como negociación con proveedores, optimización de cadenas de suministro o gobierno de datos, iniciativas que suelen ejecutarse en horizontes de entre 6 y 12 meses. Por otro lado, EREA acompaña a empresarios, con compañías de cientos de millones de dólares en ventas, que buscan transformaciones integrales. En estos casos, el programa STRATEX puede extenderse entre tres y cinco años, trabajando junto al empresario, sus directivos y gerentes para asegurar su ejecución.

ENTENDIENDO LAS DIFERENCIAS DEL RETAIL LATINOAMERICANO

Aunque los mercados latinoamericanos comparten muchos desafíos, su nivel de madurez varía considerablemente. En Suramérica, el retail moderno presenta mayores niveles de consolidación, cadenas de gran escala y una competencia intensa en precio, surtido y canales digitales. En Centroamérica, en cambio, el comercio tradicional continúa teniendo un peso predominante y las empresas familiares mantienen un rol protagónico, en donde el gobierno corporativo aún es incipiente y los ejecutivos se eligen más por confianza y reconocimiento que por conocimientos específicos. “En Suramérica se compite por margen y rotación en mercados más maduros; en Centroamérica, el gran reto suele ser profesionalizarla operación y construir gobierno mientras se acelera el crecimiento al mismo tiempo”, dice Corcuera. Esta comprensión de las particularidades regionales permite a EREA adaptar sus metodologías y recomendaciones a la realidad específica de cada mercado.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

La evolución de EREA también se refleja en la ampliación progresiva de sus capacidades. A la práctica original de consultoría estratégica se sumó en 2016 EREA Decisions Lab, de la mano de Danilo Soto, enfocada en analítica y toma de decisiones basada en datos. Posteriormente, en 2022, nació EREA Logistics Services con Luciano Brumel, especializada en optimización y gestión de cadenas de suministro. Para 2027, la firma prevé lanzar su práctica de fusiones y adquisiciones (M&A), respondiendo a una necesidad cada vez más frecuente entre sus clientes de retail. “Entendemos cómo opera el negocio y qué tan realistas son, en la práctica, las proyecciones y sinergias que se prometen. Sabemos distinguir entre lo que puede ejecutarse y lo que difícilmente se convertirá en resultados”, señala Michael Corcuera. En la era de la inteligencia artificial, la propuesta de valor de EREA está más vigente que nunca. “La IA está acelerando exponencialmente todos nuestros procesos internos de análisis y diseño, lo que reduce nuestro time to action. Estamos reduciendo el tiempo que nos toman las fases de análisis previas a la ejecución del programa STRATEX o de cualquiera de nuestros proyectos de alta especialización de retail”, explica Corcuera. “Lo que antes nos tomaba 8 a 10 semanas de análisis y preparación, ahoranos toma menos de la mitad del tiempo”. “Durante muchos años fuimos un secreto bien guardado. Hoy, alas puertas de nuestra mayoría de edad como firma, estamos listos para consolidarnos como referente latinoamericano en la implementación de STRATEX y en la construcción de crecimiento rentable para el sector retail”.

UNA PRESENCIA CADA VEZ MÁS SÓLIDA EN AMÉRICA LATINA

Aunque EREA fue concebida para servir al continente americano, actualmente cuatro mercados concentran gran parte de su actividad: Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. La participación reciente en Expo ANTAD 2026 forma parte de una estrategia de expansión que busca fortalecer la presencia de la firma en México y explorar nuevas oportunidades en los estados latinos de Estados Unidos.

UN CASO EMBLEMÁTICO: UNISUPER EN GUATEMALA