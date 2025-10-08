Global Bank: Confianza, sostenibilidad e innovación al servicio de las personas

Por E&N Brand Lab para Global Bank

Guiado por su principio de poner primero a la gente, Global Bank ha construido una cultura donde cada decisión se toma con un enfoque centrado en sus clientes.

La institución ha fortalecido un modelo de gestión basado en la sostenibilidad, la innovación, el impulso de su talento humano, entre otros pilares que lo posicionan como una de las marcas más queridas de Panamá.

SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN CON PROPÓSITO

Global Bank entiende que el futuro de la banca está estrechamente vinculado con el desarrollo sostenible. En ese sentido, su Estrategia de Sostenibilidad abarca dos grandes prioridades: actuar frente al cambio climático y promover un desarrollo social inclusivo y saludable.

Para ello, integra prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en toda su operación. Como parte de ese compromiso, el Banco ya es carbono neutro en sus operaciones, al mismo tiempo que impulsa acciones para fomentar la eficiencia energética, el desarrollo de productos sostenibles hasta apoyar la educación, la salud y el bienestar de las comunidades. Asimismo, promueve la igualdad de oportunidades a través de programas como Única, diseñado para empoderar a las mujeres mediante productos financieros y no financieros que fortalecen su independencia económica y desarrollo integral.

El espíritu innovador del Banco también se refleja en sus procesos internos, donde la Transformación Digital orienta iniciativas que fortalecen la eficiencia operativa y la seguridad, enriquecen la experiencia del usuario y apoyan la creación de soluciones que facilitan la vida de sus clientes.

Así, por ejemplo, nació Global TAP, un canal 100% digital que permite realizar de forma ágil y segura operaciones como la apertura de Cuenta de Ahorro, solicitud de Préstamo Personal, Préstamo de Auto y Tarjeta de Crédito.

Del mismo modo llega Kuara, desarrollada en conjunto con un consorcio de instituciones bancarias, que da la libertad de transferir dinero de persona a persona con solo su número celular. Estos avances marcan un paso hacia la autogestión, demostrando que la innovación no solo es tecnología, sino también una manera de estar más cerca de sus clientes.

LA BANCA QUE QUIERES

Detrás de cada logro está el equipo humano de Global Bank, cuyo compromiso se refleja en la cultura y valores de la organización. Por eso el Banco, acompaña su crecimiento, ofreciendo oportunidades de desarrollo profesional, capacitándolos en áreas clave como inteligencia artificial, ciberseguridad, gestión ágil de proyectos, análisis de datos, entre otros que refuerzan su capacidad de respuesta ante los nuevos retos del mercado.

Además, cuida de su bienestar con programas de salud física y emocional, seguros médicos completos y horarios flexibles que favorecen el balance entre la vida personal y profesional.

Con este enfoque, el Banco fomenta un entorno donde los colaboradores pueden aprender, crecer y sentirse valorados en todo momento. “La confianza que los panameños han depositado en Global Bank por más de tres décadas, nos impulsa a mirar hacia adelante con optimismo. Queremos ser la banca que evoluciona junto a las personas, que abraza la innovación y que, apuesta por un futuro más inclusivo y sostenible para nuestro país”, destacó Jorge E. Vallarino M., Gerente General de Global Bank. De esta manera, dijo, la institución “construye la banca que todos queremos: una que escucha, acompaña y crece junto a su gente, fortaleciendo así relaciones auténticas que trascienden”.

Jorge E. Vallarino M., Gerente General de Global Bank