Grupo AG: Artífice de la nueva era industrial sustentable

Grupo AG consolida su evolución como multilatina industrial con operaciones en cinco países, integrando sostenibilidad, transformación digital y economía circular en un modelo de crecimiento que genera valor para millones de personas.

Por E&N Brand Lab para Grupo AG En Grupo AG la sostenibilidad dejó de ser un eje paralelo para formar parte de una estrategia multidimensional del negocio. Hoy, la compañía opera bajo cuatro grandes ejes que reflejan esta evolución: una organización sana basada en la integridad como arquitectura, el cuidado del planeta desde una gestión responsable, el desarrollo de sus colaboradores y la generación de valor para clientes, proveedores y comunidades. El 2025 marcó un punto de inflexión para Grupo AG con su expansión hacia Costa Rica, Ecuador y Venezuela, hitos que han redefinido su visión como una multilatina industrial. Rodrigo Gabriel, CEO de Grupo AG, destaca que ningún crecimiento es sostenible si no está construido sobre una base sólida. “Más que una expansión territorial, este es un crecimiento que responde a una decisión estratégica de escalar nuestro modelo de negocio hacia una estructura más diversa, integrada y con mayor capacidad de adaptación”. Según el directivo, la consolidación de una huella regional le ha exigido a la empresa armonizar culturas organizacionales, prácticas operativas y estándares de gestión bajo una visión común, lo que les da mayor capacidad de gestión. “El impacto de esto llega a más de 81 millones de personas, que es el número de habitantes de los cinco países en los que tenemos operaciones. Esto evidencia que cada decisión que tomamos tiene implicaciones reales en la vida de los colaboradores, clientes y proveedores”, valora.

ENFOQUE EN LA EXCELENCIA OPERATIVA

La transformación digital es el pilar de la sostenibilidad operativa de Grupo AG. A través de capacidades avanzadas de Data Lake y algoritmos de Inteligencia Artificial (IA), ha llevado la eficiencia a un nuevo nivel: desde la predicción de mantenimientos hasta la optimización termodinámica de sus hornos de fundición. Esta precisión les ha permitido producir acero de alta calidad minimizando su huella energética. Como resultado, el uso de la IA optimizó el 100% de las coladas continuas del proceso del acero —garantizando la dosificación exacta de componentes químicos al costo mínimo—, redujo en un 8% el consumo de energía y generó un 7% de ahorro en búnker. “También usamos el programa Prometeus en la implementación de mantenimiento predictivo para garantizar la continuidad operativa, así como algoritmos genéticos, para encontrar configuraciones óptimas de producción”, dijo. De igual manera, en Grupo AG la excelencia trasciende la fabricación, consolidando una red logística robusta, “convirtiendo la complejidad de la ruta en una ventaja competitiva y resiliente para nuestros aliados”. En esta línea, en el último año, la empresa movilizó 2.1 millones de toneladas entre el mercado local y Centroamérica. También entregó más de 1 millón de toneladas, ejecutadas con un 83.5 % de efectividad, y logró un un 83% de reducción en tiempos portuarios, pasando de 90 a 15 días de fondeo. De cara al futuro, la sostenibilidad evoluciona para convertirse en el núcleo de su visión corporativa a partir de la integración de un modelo de gestión multidimensional.

MANEJO DE RESIDUOS