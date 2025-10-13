Grupo Autofácil: El aliado en financiamiento automotriz que moviliza a Centroamérica

Por E&N Brand Lab para Grupo Autofácil

Autofácil ha construido una relación sólida con sus clientes al acompañarlos en uno de los momentos más significativos de sus vidas: acceder a su vehículo. Más que financiar un auto, la compañía brinda seguridad, confianza y respaldo, convirtiéndose en un aliado cercano en su camino hacia la movilidad.

Con más de 25 años de trayectoria y presencia en toda Centroamérica, esta promesa se sostiene en hechos. Para lograrlo, la empresa ha apostado por la cercanía y el acompañamiento constante, incluso después de la entrega del vehículo. También han sido clave la flexibilidad de sus soluciones crediticias y la innovación con propósito, orientada a simplificar cada etapa del proceso.

“A esto se suma nuestra cultura —inspirada en los Valores de Grupo Poma: Excelencia, Integridad, Respeto, Solidaridad, Renovación, Amor al trabajo y Servicio—, que refuerza la confianza e integridad en cada acción”, explica Óscar Chávez, Gerente General.

Para el directivo, los colaboradores de Autofácil son el verdadero motor de la marca, distinguidos por una combinación de calidez humana y conocimiento técnico y financiero especializado, lo que les permite acompañar a cada cliente con empatía, claridad y confianza en todas las etapas de su experiencia. “Más que resolver trámites, buscamos construir vínculos de largo plazo con nuestros clientes”, asegura.

FORTALECIENDO VÍNCULOS DE CONFIANZA

Para Autofácil, una marca sólida nace de la coherencia entre lo que se vive internamente y lo que se expresa hacia afuera. Por eso, la compañía ha fortalecido su estrategia de marca a partir de principios que priorizan a las personas, el trabajo en equipo y “correr siempre la milla extra”.

Un ejemplo de esta conexión con sus públicos es el acompañamiento a clientes emprendedores, no solo con el acceso a financiamiento de su vehículo, sino también en su formación, a través de la Academia de Líderes Autofácil, en alianza con el Centro Emprendedor ESEN. “Esta cercanía fortalece un vínculo basado en la construcción de valor compartido: nos permite no solo brindar financiamiento a clientes que han quedado fuera de las fuentes tradicionales, sino también acompañarlos con formación empresarial que les ayuda a dar el siguiente paso en el desarrollo de sus negocios”.

Como parte de esta visión, Autofácil también apostó por la renovación de su identidad visual, que refleja la energía y calidez que la caracterizan. Más que un eslogan, en Autofácil se vive la idea de ser el socio que permite a sus clientes llegar más lejos, acompañando decisiones que transforman vidas.

Según Chávez, la marca también se fortalece cuando trasciende el negocio. Por ello, participan en proyectos comunitarios, como Salvadoreños Comprometidos, en alianza con Tele corporación Salvadoreña (TCS), “convencidos de que el valor crece cuando se comparte y de que nuestro crecimiento solo tiene sentido si genera impacto positivo en las comunidades”.

INNOVACIÓN EN EL SERVICIO

Para lograr cercanía con todos sus públicos de interés, establecer una comunicación oportuna y eficaz es fundamental. Óscar Chávez señala que el canal principal de contacto sigue siendo el piso de venta en las distribuidoras, “espacio altamente valorado porque transmite confianza, ofrece asesoría directa y permite resolver dudas en el momento”.

En paralelo, han reforzado esta cercanía con una estrategia multicanal que integra sus canales digitales, la app Mi Cuenta Online y Alebot, su asistente conversacional en WhatsApp. “Combinamos la cercanía del canal presencial con soluciones digitales innovadoras que brindan rapidez, conveniencia y respaldo, siempre con el sello de confianza y calidez que nos caracteriza”, puntualiza.