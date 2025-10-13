Hospital Clínica Bíblica: Innovación y excelencia, promesa inquebrantable con los costarricenses

Por E&N Brand Lab para Hospital Clínica Bíblica

En Hospital Clínica Bíblica, la relación emocional con los pacientes no es una estrategia, sino parte fundamental de su esencia. Durante más de 95 años, ha construido un vínculo con los costarricenses que va más allá de lo médico, transformándose en confianza, acompañamiento y calidez humana. Esto se refleja en acciones concretas y, sobre todo, en un compromiso auténtico de ver a cada paciente como un ser integral, con historia, familia y sueños.

Sergio Restrepo, Director de Experiencia del Paciente, destaca que los usuarios valoran la atención personalizada y cercana: “Buscan ser escuchados, tratados con empatía y sentir que nos importan más allá del diagnóstico”. Además, resaltan la calidad del servicio y el acceso a atención médica de clase mundial.

En este marco, Clínica Bíblica se alista para uno de sus hitos más significativos: la apertura de su nueva sede en ALESTE, al este de la ciudad. Este paso estratégico acercará su modelo de salud integral a más comunidades, ofreciendo un amplio techo hospitalario, tecnología avanzada y espacios diseñados para brindar una experiencia centrada en el paciente.

EL PACIENTE, AL CENTRO DE SU ESTRATEGIA

Para el directivo, Clínica Bíblica se ha convertido en una Lovemark gracias a ese equilibrio entre la tradición y la innovación, entre el corazón y la ciencia. “Cada historia de vida que pasa por nuestras puertas es tratada con respeto, calidez y excelencia”, asegura. En este sentido, uno de los atributos clave del hospital ha sido su capacidad de escuchar a sus pacientes, con el fin de adaptar la experiencia a sus verdaderas necesidades. “No solo es ofrecer excelencia clínica, sino cómo hacemos sentir a las personas durante los momentos más vulnerables”, dijo.

Según Restrepo, escuchar a sus clientes es parte central de su modelo de mejora continua. Por esto, cuentan con plataformas de escucha como Buzz Monitor, para analizar entiempo real lo que se dice de la marca en canales digitales y detectar inquietudes, preguntas o comentarios de sus usuarios para darles respuesta oportuna.

Además, tienen un Departamento de Contraloría de Servicio, conformado por una enfermera con amplia trayectoria clínica y una trabajadora social especializada, para abordar los casos que requieren atención más profunda.

De igual manera, en Clínica Bíblica la innovación está al servicio del bienestar humano, por lo que se lanzó una aplicación institucional para facilitar el acceso a citas, resultados médicos y seguimiento personalizado. También destaca el desarrollo del plan de beneficios Mi Vida, una solución que incluye descuentos especiales, un chequeo médico gratuito al año, opciones de financiamiento, seguros y alianzas comerciales.

Además, el hospital implementa tecnologías como la inteligencia artificial para amplificar la promesa de cercanía, eficiencia y personalización. Ejemplo de esto es Helena, una IA que asiste a su equipo del Centro de Atención Telefónica, mejorando la precisión y velocidad en las respuestas.

Todas estas acciones le permiten al hospital ofrecer una atención más ágil, eficiente y cercana, sin perder el toque humano que lo caracteriza. “La tecnología no reemplaza: potencia. Y nos permite estar más cerca, incluso en la distancia”, concluye Restrepo.

ENTRE LOS MEJORES DE LATAM

Clínica Bíblica está en el puesto 13 de los mejores hospitales de América Latina, según el Ranking IntelLat2025. El ranking se construye sobre una metodología rigurosa que evalúa múltiples dimensiones de desempeño como seguridad y resultados clínicos, capital humano, tecnología, experiencia del paciente, eficiencia, sostenibilidad y prestigio, entre otras.

Clínica Bíblica busca fortalecer su posición a partir de un plan de mejora continua en los siguientes ejes:

►1- Profundizar la estrategia de seguridad del paciente.

►2- Expandir programas de capacitación y excelencia médica.

►3- Invertir en tecnologíade punta.

►4- Escuchar más y mejor a su público de interés.