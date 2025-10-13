Sonrisas en marcha con Super Repuestos

Por E&N Brand Lab para Super Repuestos

Super Repuestos está enfocado en comprender y solucionar las necesidades de los técnicos automotrices y dignificar esta profesión, la cual considera pilar estratégico en el desarrollo de la movilidad en la región, comenta Juan Andrés Álvarez, Gerente Regional de Mercadeo de la empresa.

La firma tiene una relación emocional con sus clientes que se sostiene en el Súper Servicio, que consiste en escuchar, acompañar y responder de manera ágil y cercana a cada necesidad. Álvarez explica que los técnicos saben que en Super Repuestos siempre encontrarán algo más que un repuesto. “Encontrarán respaldo, asesoría personalizada, garantía, capacitaciones para su desarrollo y un plan de lealtad” que al sumar todo lo anterior, convierte a Super Repuestos en una Lovemark.

La marca basa su relación a través de una estrategia de omnicanalidad que se adapta a las necesidades del técnico automotriz y del consumidor final.

Si bien la experiencia presencial en los mostradores y almacenes sigue siendo uno de sus puntos de contacto más valorados, la marca ha diversificado los canales para fortalecer su cercanía: Whatsapp, e-commerce, call center, y el servicio a domicilio sin costo en zonas de cobertura.

En paralelo, la expansión de los Almacenes Xpress le acercan más la marca al cliente, un modelo de expansión geográfico y logístico que amplió la cobertura nacional en más de un 30%, ofreciendo mayor agilidad y reduciendo los tiempos de entrega para que los técnicos automotrices tuvieran soluciones más efectivas.

Con el propósito de contar con inventario y soluciones disponibles en los 40 almacenes, Super Repuestos hace uso intensivo de datos y tecnología para anticipar patrones de consumo y asegurar que el repuesto correcto esté en el lugar y momento adecuado, incluso en piezas de baja rotación.

Recientemente la cadena lanzó su campaña “Expertos en Avanzar” a través de medios masivos, digitales y en sus almacenes ejecutando diferentes acciones. La actividad principal se desarrolló cuando más de 325 colaboradores salieron a las calles en El Salvador y Honduras. Se visitaron más de 1.350 técnicos automotrices y se entregaron reconocimientos personalizados con sus fotografías en un póster donde los protagonistas eran ellos. Esta actividad generó un fuerte engagement emocional al reconocerlos como los verdaderos Expertos en Avanzar y el corazón de la campaña.

Super Repuestos considera a sus colaboradores como el activo más valioso. La cultura de “Gente Súper” —personas que comparten, crecen y resuelven— se refleja en un ADN positivo que guía cada interacción de los colaboradores.

“El equipo de Super Repuestos, en todas las áreas, da la milla extra desde cada puesto de trabajo y aporta un granito de arena al objetivo principal: Que la experiencia de nuestros clientes sea SUPER. En nuestros almacenes se comparte esta misma cultura de Gente Súper y la transmitimos a nuestros clientes con una sonrisa y una pasión imparable”, incide Álvarez.

ESCUCHAR

La filosofía de Super Repuestos es escuchar activamente al cliente y responder con soluciones reales. La empresa ha evolucionado hacia un modelo data driven, procesando información sobre patrones de consumo y necesidades del cliente para ajustar la disponibilidad de piezas en cada punto de venta e ir evolucionando en el servicio para brindar la mejor experiencia.