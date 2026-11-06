Grupo LAFISE: Una marca que forma parte de la vida y trasciende fronteras

Por E&N Brand Lab para Grupo LAFISE / Contenido del ecosistema Lovemarks de Estrategia & Negocios

En el sector financiero, la confianza es el activo que sostiene las relaciones de largo plazo. Para Grupo LAFISE, reconocido como Lovemark en Costa Rica, Honduras y Nicaragua, esta confianza se construye con integridad, soluciones relevantes y la capacidad de evolucionar junto a quienes depositan en la institución sus proyectos, sus ahorros y sus aspiraciones.

Fundado en Miami en 1985, LAFISE nació con la convicción de que América Latina necesitaba una institución financiera con visión regional y conocimiento local. Hoy, con presencia en 12 países y operaciones bancarias en Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y El Salvador, el grupo mantiene una estrategia que combina capacidades regionales con equipos que comprenden las particularidades de cada mercado.

Su filosofía, Soluciones Financieras Sin Fronteras, refleja esa vocación de conectar oportunidades e impulsar el crecimiento. La innovación digital forma parte del compromiso de LAFISE ofreciendo soluciones financieras que respondan a las necesidades de las personas y los negocios.

A través de LAFISE Digital y Poket, el grupo continúa impulsando nuevas formas de acceder a los servicios financieros y realizar operaciones de manera más ágil y segura, integrando la tecnología como una herramienta para facilitar la vida cotidiana y acompañar el crecimiento de sus clientes.

Sin embargo, innovar también significa comprender. Por eso, la escucha activa forma parte de la estrategia de experiencia del cliente. Durante los últimos 12 meses, LAFISE recopiló más de 185.000 encuestas de satisfacción regionales y alcanzó un Net Promoter Score (NPS) del 80 %. Estos resultados permiten identificar oportunidades de mejora y orientar decisiones para fortalecer productos, canales y modelos de atención.

La tecnología facilita las operaciones; la cercanía y el criterio humano siguen siendo esenciales para acompañar las decisiones importantes. Esta visión también se expresa en iniciativas como LAFISE Talks, que promueve el intercambio de conocimiento entre empresarios, inversionistas y especialistas, y en el acompañamiento a las empresas de la región.

El compromiso de LAFISE trasciende los servicios financieros. A través de Fundación Zamora Terán, impulsa oportunidades educativas mediante la tecnología, contribuyendo al desarrollo de comunidades y a la formación de nuevas generaciones. Recibir el reconocimiento Lovemark en tres mercados centroamericanos representa un motivo de profundo orgullo y, sobre todo, una responsabilidad. “Nuestro compromiso es seguir evolucionando, escuchando y creando soluciones que generen valor. Porque una marca se vuelve relevante cuando entiende a las personas, acompaña sus aspiraciones y demuestra, con hechos, que merece la confianza que recibe”, destacan desde el banco