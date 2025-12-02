Hospital de Diagnóstico: Liderazgo en medicina avanzada

Por E&N Brand Lab para Hospital de Diagnóstico

La visión estratégica de Hospital de Diagnóstico se orienta a consolidarse como la red médica líder en medicina de alta complejidad en la región, reconocida por su innovación tecnológica, excelencia clínica y atención integral centrada en el paciente.

La institución trabaja con una perspectiva de crecimiento sostenible, enfocada en fortalecer sus capacidades diagnósticas y terapéuticas, ampliar el acceso a servicios especializados y mantenerse a la vanguardia en ciencia y tecnología médica. Cada una de las decisiones estratégicas del hospital está guiada por el compromiso de preservar el sello de calidad, ética y calidez humana que lo ha distinguido durante toda su trayectoria, asegurando que la innovación siempre esté al servicio del bienestar y la salud de sus pacientes.

EXPANSIÓN ESTRATÉGICA

En los últimos años, Hospital de Diagnóstico ha diversificado sus servicios médicos y ampliado sus sucursales, con el fin de optimizarla experiencia del paciente. Elizabeth Brito, Directora Ejecutiva de Hospital de Diagnóstico, destaca que en 2022 se expandió hacia Santa Elena con su tercera sucursal, y se inauguraron las Clínicas Médicas, para ofrecer consultas con especialistas en un entorno moderno y accesible.

En 2024, la institución realizó una inversión superior a los US$200.000 para ampliar su Unidad de Pediatría en la Sucursal Escalón, y se renovó el equipamiento e instalaciones de esta unidad en Colonia Médica.

Este año, el Hospital de Diagnóstico ha alcanzado importantes hitos, como lo es el inicio de una nueva etapa en su historia al integrar todas sus unidades médicas bajo un solo nombre: Hospital de Diagnóstico, consolidando su posición como la red médica más avanzada del país.

El hospital avanza en su transformación tecnológica al incorporar IA en sus resonancias magnéticas, optimizando la precisión diagnóstica y reduciendo los tiempos de estudio. “Esta innovación permite obtener imágenes de mayor calidad en menor tiempo, facilitando diagnósticos más certeros y oportunos”, explica Brito.

De igual manera, como parte de su compromiso con la calidad, todo el personal médico y de enfermería cuenta ahora con certificaciones internacionales en Soporte Vital Avanzado (ACLS) y Soporte Vital Básico (BLS). Además, el Hospital incorporó tecnología médica de vanguardia que significa un avance sin precedentes para procedimientos urológicos en El Salvador. Destaca la adquisición del primer láser de holmio de 100W en el sector privado, revolucionando los procedimientos en urología en el país.

Brito destacó que de cara a 2026, proyectan una etapa de crecimiento y modernización sostenida, enfocada en la ampliación de puntos de atención en la ciudad mediante nuevas unidades especializadas, entre ellas la próxima Unidad de Cirugías Ambulatorias en Torre Humana.

Además, avanzan hacia la consolidación de un ecosistema digital integral que incluye la evolución de sus sistemas informáticos, el fortalecimiento de la reportería y la analítica descriptiva, así como la incorporación de analítica predictiva, con el fin de operar bajo un modelo cada vez más moderno, inteligente y centrado en las personas.

RED MÉDICA INTEGRAL

El Hospital de Diagnóstico cuenta con tres sucursales hospitalarias ubicadas en Colonia Médica, Escalón y Santa Elena, que conforman una red médica integral con unidades de Emergencias, Centro de Imágenes, Laboratorio, Pediatría, Cardiología, Neurociencias y Clínicas Médicas, además de atención oncológica integral y los quirófanos más avanzados y bioseguros de El Salvador.

Genera más de 1.300 empleos directos y colabora con una amplia red de médicos especialistas en una amplia gama de áreas médicas.