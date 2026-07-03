Innovación y agilidad: La estrategia de DAVIbank en Costa Rica

La entidad inició operaciones bajo la marca DAVIbank en diciembre de 2025, tras la integración de las operaciones de Scotiabank Costa Rica dentro de la estructura de Davivienda Group. Esta transición le permitió combinar la trayectoria construida durante más de tres décadas en el país con la visión estratégica y las capacidades de uno de los grupos financieros más importantes de América Latina. “Si bien somos una marca nueva, contamos con el respaldo demás de 30 años de trayectoria y conocimiento del mercado costarricense. Esto nos permite posicionarnos hoy como el quinto banco más importante del país por nivel de utilidades, al cierre de diciembre del 2025”, valora Rodolfo Herrera, presidente ejecutivo del banco.

La transformación de la banca ya no se mide únicamente por la adopción de tecnología, sino por la capacidad de convertirla en experiencias más simples, ágiles y cercanas para los clientes. Bajo esa premisa, DAVIbank Costa Rica construye una nueva etapa en su historia, respaldada por una trayectoria de más de tres décadas en el mercado local y la fortaleza regional de Davivienda Group.

La estrategia de crecimiento de DAVIbank es integral, ya que involucra a todas sus líneas de negocio (banca de personas, comercial y corporativa, pymes, fondos de inversión, leasing, seguros y banca privada), donde la institución cuenta con una trayectoria sólida y una visión renovada de futuro para competir al más alto nivel. “Estamos enfocados en generar experiencias más relevantes, cercanas y memorables para nuestros clientes en todo el país”, dice Herrera.

De esta manera, el banco ha logrado mantener una posición de liderazgo en segmentos estratégicos para el desarrollo económico del país. DAVIbank cuenta con una participación de mercado del 10,9 % en financiamiento de vivienda y del 15 % en financiamiento de vehículos. Asimismo, tiene una importante posición en tarjetas de crédito, crédito comercial y empresarial; además, en depósitos continúa fortaleciendo su estructura de fondeo para potencializar su oferta de valor.

El banco trabaja en profundizar su transformación digital, uno de sus pilares estratégicos. Durante 2026, la institución impulsó iniciativas orientadas a mejorar la experiencia de clientes individuales y empresariales.

El banco ha tenido hitos destacados como el lanzamiento de SINPE Móvil Empresarial, una solución diseñada para facilitar la gestión y conciliación de pagos de empresas pymes, comerciales y corporativas.

DAVIbank también implementó la firma electrónica OneSpan, una herramienta que agiliza y digitaliza procesos clave, y se incorporaron nuevas funcionalidades en su banca digital, incluyendo pagos de préstamos mediante Débito en Tiempo Real (DTR) desde cuentas de otras entidades financieras, así como la recarga de tarjetas SINPE para el pago electrónico del transporte público, entre otras iniciativas que benefician principalmente a empresas.

“Para nuestros clientes empresariales, hemos avanzado en la automatización y simplificación de procesos mediante la implementación de un nuevo bot para la actualización de datos y de otras mejoras en los procesos de crédito comercial, contribuyendo a una gestión más ágil y eficiente”, finaliza Herrera.