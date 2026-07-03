BAC consolida su liderazgo en Centroamérica

Con una operación integrada en seis países, más de seis millones de clientes y una estrategia que combina innovación, escala y generación de triple valor, BAC consolida su posición como el grupo financiero líder de la región y acelerar una nueva etapa de crecimiento regional.

Por E&N Brand Lab para BAC BAC atraviesa uno de los momentos más relevantes de su historia. Tras consolidar su presencia en los 6 mercados de Centroamérica y fortalecer su operación en Panamá con la integración de Multibank, la organización ha entrado en una nueva etapa caracterizada por la escala regional, la transformación digital y la generación de Triple Valor. Este posicionamiento le ha permitido consolidarse como el banco líder de la región en cartera, depósitos y utilidades, respaldado por una operación que atiende a más de 6 millones de clientes, cuenta con más de 21.000 colaboradores y acompaña a más de 300.000 empresas en Centroamérica. En la consolidación del banco, un elemento clave ha sido el desarrollo de un robusto ecosistema de pagos, donde el banco es líder regional, tanto en el negocio emisor como el adquirente, y con volumen transaccional que representa aproximadamente el 55 % del PIB de Centroamérica. BAC trabaja con enfoque estratégico: “entender que operamos en una región diversa, donde cada país tiene sus particularidades, lo que nos ha llevado a adaptar la propuesta de valor a cada mercado, trabajando desde la visión Life Centric de BAC”, asegura su CEO y Presidente, Rodolfo Tabash.

DE LA EXPANSIÓN AL LIDERAZGO REGIONAL

Tras décadas de crecimiento, BAC considera que ha entrado en una etapa de consolidación y liderazgo regional, combinando escala, rentabilidad y transformación. La institución financiera evolucionó desde una etapa de expansión a convertirse en el único banco con presencia relevante en todos los países de América Central, operando bajo una lógica integrada, con una misma infraestructura tecnológica, marca, apetito de riesgo y propuesta de valor. “Esto nos permite capturar eficiencias de escala, gestionar riesgos de forma balanceada y ofrecer soluciones multipaís”, refiere el directivo. El desempeño de Grupo BAC refleja la fortaleza de su modelo regional. La cartera de crédito está diversificada geográficamente, sin concentraciones por país, lo que permite mitigar riesgos en toda la región. En este sentido, no hay un único mercado que explique los resultados; existe una combinación de desempeños sólidos en todos los países, respaldados por una operación integrada que permite escalar productos, capacidades y soluciones a nivel regional. “El 2025 cerró como un año de crecimiento sostenido en todos los mercados, donde rompimos barrera en crecimiento en activos, depósitos, utilidad neta y patrimonio”, explica Tabash.

LA DIGITALIZACIÓN COMO VENTAJA COMPETITIVA

De acuerdo con el CEO, actualmente las prioridades de BAC están enfocadas en continuar consolidando el liderazgo al fortalecer el ecosistema de pagos, impulsar la digitalización, profundizar la relación con clientes, mantener un portafolio diversificado y desarrollar talento y liderazgo interno. En toda esta estrategia, BAC tiene claro que la transformación digital es un pilar clave y una de las principales ventajas del grupo. Como parte de su enfoque en el impulso de la digitalización, el banco ya tiene 4 millones de clientes digitales, lo que representa el 66 % de sus clientes y el 95 % de las transacciones realizadas a través de los medios digitales. En este línea, la nueva APP BAC es uno de los proyectos regionales más relevantes de los últimos años, que inició su lanzamiento en Honduras, “y que iremos desplegando progresivamente en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Nicaragua”. La aplicación incorpora funcionalidades prácticas y fáciles de identificar desde el primer uso -como el modo privado-, que permite ocultar saldos para proteger la privacidad en espacios públicos; la actualización de saldos mediante pull to refresh, sin necesidad de cerrar la sesión; y la visualización de totales consolidados, como el balance agregado de cuentas o el total adeudado en tarjetas. Adicionalmente, integra funcionalidades como el modo oscuro, para mejorar la comodidad visual, y la consulta de tipo de cambio en tiempo real durante las transferencias. Todo esto responde a un objetivo claro: ofrecer una experiencia más ágil, segura y personalizada, alineada con la creciente adopción decanales digitales en la región.

INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA

El liderazgo de BAC se traduce en una posición estratégica para apoyar a miles de empresas de todos los tamaños, facilitando la digitalización de los pagos, impulsando el comercio y fortaleciendo la inclusión financiera. La reciente integración de Multibank en Panamá refuerza aún más esta posición. Ahora, BAC Panamá es el segundo banco más grande de ese país por tamaño de activos y cartera. A través de esta operación, el banco tiene una mayor capacidad para acompañar a sus clientes, cuenta con una plataforma más fuerte para apoyar el crecimiento de las empresas y tiene una presencia aún más relevante en el sistema financiero panameño. De igual manera, con esta integración BAC reafirma su apuesta de largo plazo por el país, la cual se traduce en beneficios concretos, como: una red de sucursales más amplia, con presencia en nueve de las 10 provincias del país; una mayor disponibilidad de ATMs, incluyendo retiros sin tarjeta y ATMs Full para depósitos de efectivo; una banca móvil robusta y en constante evolución, y una oferta integral de soluciones financieras sostenibles con enfoque en valor económico, social y ambiental.

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