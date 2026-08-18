Juan José Gutiérrez preside el Consejo de Administración de PRONACA

Por E&N Brand Lab

Corporación Multi Inversiones (CMI) informa que C, compañía ecuatoriana de la que CMI es socio junto a la familia Bakker desde 2017.

La designación da continuidad a la participación de Gutiérrez en el gobierno corporativo de PRONACA, donde hasta ahora se desempeñaba como Vicepresidente del Consejo de Administración, acompañando desde ese rol la visión estratégica y el desarrollo de la compañía.

Gutiérrez sucede a Luis Bakker Villacreses, quien se desempeñó como Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de PRONACA desde 2020 y ha sido una figura fundamental en la historia y desarrollo de la compañía durante más de cuatro décadas. Bakker deja esta posición para asumir su nuevo rol como Embajador de Ecuador ante los Estados Unidos de América.

En su nueva responsabilidad, Juan José Gutiérrez liderará el Consejo de Administración de PRONACA y velará por el fortalecimiento de su gobierno corporativo y el seguimiento de la estrategia de largo plazo de la compañía.

Además de asumir este cargo, Gutiérrez continuará desempeñando sus funciones como Presidente Chairman de CMI Alimentos, desde donde lidera la visión estratégica de los negocios de alimentos de CMI.

Por su parte, Gabriel Bader continuará como CEO de PRONACA, liderando la gestión ejecutiva y la implementación de la estrategia de la compañía.

La designación refleja la solidez de la relación construida entre CMI y la familia Bakker y una visión compartida de largo plazo para continuar fortaleciendo el desarrollo de PRONACA.