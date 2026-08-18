Canam: Líder regional en outsourcing operativo

Por E&N Brand Lab para Grupo Rolsa

Canam es la piedra angular del desarrollo de Grupo Rolsa, un área de negocios que tuvo su origen en una primera idea empresarial de Rodolfo Edmundo Roulet Noriega. La empresa es especialista en servicios operativos, administra las planillas de clientes, contrataciones temporales y flotas (con servicio de última milla), gestiona procesos de reclutamiento, presta servicios de limpieza profesional y jardinería industrial, entre otros.

Durante 45 años, Canam ha cumplido con la tercerización de personal operativo para áreas de limpieza, empaque, o jardinería, entre otros servicios que ahora también están disponibles en los mercados de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. “Entendemos que nuestros clientes necesitan más que un proveedor de servicios; requieren de un aliado que les permita operar con mayor eficiencia, enfocarse en el crecimiento de su negocio y, sobre todo, tener la tranquilidad y confianza de que las actividades que delegan están en manos de un equipo confiable”, destaca Eduardo Quinteros, Country Manager de la empresa en Guatemala.