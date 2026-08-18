Canam: Líder regional en outsourcing operativo

Por E&N Brand Lab para Grupo Rolsa
Canam es la piedra angular del desarrollo de Grupo Rolsa, un área de negocios que tuvo su origen en una primera idea empresarial de Rodolfo Edmundo Roulet Noriega. La empresa es especialista en servicios operativos, administra las planillas de clientes, contrataciones temporales y flotas (con servicio de última milla), gestiona procesos de reclutamiento, presta servicios de limpieza profesional y jardinería industrial, entre otros.
Durante 45 años, Canam ha cumplido con la tercerización de personal operativo para áreas de limpieza, empaque, o jardinería, entre otros servicios que ahora también están disponibles en los mercados de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. “Entendemos que nuestros clientes necesitan más que un proveedor de servicios; requieren de un aliado que les permita operar con mayor eficiencia, enfocarse en el crecimiento de su negocio y, sobre todo, tener la tranquilidad y confianza de que las actividades que delegan están en manos de un equipo confiable”, destaca Eduardo Quinteros, Country Manager de la empresa en Guatemala.
Grupo Rolsa ha diseñado estándares de trabajo regionales para construir relaciones de largo plazo. Para Rodolfo Roulet Freeman, CEO del Grupo, las soluciones están pensadas en favor de las demandas actuales. “El futuro viene marcado por fomentar una cultura de trabajo ágil. “Nos apalancamos en nuestra sólida huella regional para reinventarnos y adaptar procesos con una velocidad que nuestra competencia no puede igualar, cumpliendo con los estándares que nos exigen”.
“Hoy, con presencia en cinco países y más de 5.000 colaboradores, ofrecemos a nuestros clientes cercanía local con una visión regional. Detrás de esa capacidad hay relaciones de largo plazo construidas sobre la confianza y el respeto profesional, valores que dos generaciones de la familia fundadora han cultivado desde 1981”, valora Dorothy Alfaro, COO de Grupo Rolsa.
VENTAJAS DEL MODELO DE SERVICIOS
Reducción de costos: Al tercerizar servicios, las empresas ganan agilidad, responden con mayor rapidez al mercado y pueden escalar sus operaciones sin fricciones internas.
Servicios de Canam: Outsorcing de personal operativo para limpieza, delivery, mantenimiento, procesos productivos, administración de planilla (payroll).
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