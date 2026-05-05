BANRURAL: Aliado estratégico del desarrollo de los guatemaltecos

Por E&N Brand Lab para BANRURAL

BANRURAL ha logrado diferenciarse en el ámbito financiero al apostar por un modelo de negocio profundamente conectado con las necesidades reales de la población guatemalteca. Su enfoque combina inclusión financiera, cobertura territorial y transformación digital, elementos que le han permitido consolidarse como un actor clave en el sistema bancario.

“BANRURAL sustenta su estrategia en un modelo orientado a promover el desarrollo económico y la inclusión financiera, especialmente en el interior del país, con una estrategia de cercanía y un abordaje de multicanalidad”, afirma su Gerente General, Juan Luis Fonseca.

Esta visión se respalda en una de las redes más amplias del país, con más de 13.300 puntos de servicio, así como en una oferta de productos diseñados a la medida de cada segmento. El resultado es un banco que no solo crece, sino que lo hace por encima del promedio del sistema: al cierre de2025, alcanzó activos por Q143,159 millones, un incremento del 17.7 %, además de registrar el mayor capital contable del país (24.8 %). Esto le ha permitido consolidarse como el segundo banco en activos y, por segundo año consecutivo, el de mayores utilidades en Guatemala y Centroamérica.

El liderazgo de BANRURAL también se refleja en su capacidad para atender integralmente a todos los segmentos en sus distintas necesidades productivas, con especial énfasis en la base de la pirámide. Su modelo acompaña a los clientes desde sus primeros pasos en el sistema financiero hasta su consolidación como empresas formales e incluso, exportadoras.

Este enfoque le ha valido reconocimientos internacionales, como el de “Mejor Banco de Inclusión Financiera a nivel mundial” otorgado por The Banker en 2025, por su visión integral y acompañamiento de los segmentos más vulnerables. Además, la institución lidera indicadores clave como el 31.7 % de participación en depósitos de ahorro y más del 40 % del crédito productivo en 19 de los 22 departamentos del país.