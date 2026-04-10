La receta de Pizza Hut para consolidarse en la mente del consumidor salvadoreño

Por E&N Brand Lab

Pizza Hut El Salvador ha logrado mantenerse como una de las marcas preferidas por los consumidores al apostar por una estrategia que va más allá del producto. Durante su participación en La Gira TOM (Top of Mind) 2026, organizada por Revista Estrategia & Negocios y Kantar Mercaplan, Rodrigo Figueroa, gerente senior de marketing & comercial de la compañía, detalló cómo la marca ha evolucionado para conectar emocionalmente con los salvadoreños.

Con casi cuatro décadas de presencia en el país, Pizza Hut ha construido una narrativa centrada en los momentos compartidos.

“En Pizza Hut no creamos solamente pizzas, sino momentos de conexión y muchas personas pueden identificar que Pizza Hut ha sido parte de momentos claves de nuestras vidas que trascienden”, afirmó Figueroa durante la entrevista. Esta visión ha permitido a la marca posicionarse no solo como una opción gastronómica, sino como un actor presente en celebraciones y experiencias cotidianas.

La estrategia de la compañía se sustenta en un enfoque integral que combina experiencia en restaurantes, canales digitales y servicios de delivery. Según explicó el ejecutivo, la clave está en generar puntos de contacto fluidos con el cliente. “Trabajamos mucho con una estrategia integral con una experiencia omnicanal... poder crear un punto de contacto fluido es un tema que nos ayuda a conquistar a los clientes”, señaló.

Otro de los pilares ha sido la innovación constante, tanto en su oferta culinaria como en la experiencia de servicio. La marca ha invertido en la capacitación de su talento humano para fortalecer la hospitalidad en sus restaurantes, al tiempo que impulsa la renovación de sus espacios físicos como parte de una evolución de su modelo de negocio. Este proceso busca crear un ecosistema integrado que permita responder de manera más efectiva a las expectativas del consumidor.