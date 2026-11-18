Por E&N Brand Lab para Progreso

Guatemala, 11 de noviembre de 2026. Pajoques, en San Juan Sacatepéquez, fue declarada comunidad libre de pisos de tierra tras concluir un proceso de dos años impulsado junto a la comunidad por Progreso, compañía líder regional en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con enfoque en innovación y sostenibilidad, a través del programa HogaRES. La iniciativa permitió sustituir 653 pisos de tierra por pisos de cemento, beneficiando directamente la salud y bienestar de 2,772 personas.

Los trabajos se ejecutaron en dos etapas. Durante 2025 se sustituyeron 310 pisos, con un total de 1,458 beneficiarios, mientras que en 2026 se completaron otros 343, que beneficiaron a 1,314 personas. Con ello, Pajoques alcanzó la meta trazada al inicio del proyecto y fue declarada libre de pisos de tierra.

Más allá de las cifras, este logro demuestra lo que es posible cuando una comunidad se une alrededor de una meta compartida. Familias, líderes comunitarios, instituciones y organizaciones sumaron esfuerzos para atender una necesidad concreta en los hogares y construir un resultado que hoy beneficia la salud y resiliencia de toda la comunidad.

“Durante estos años aprendimos que este esfuerzo no era únicamente de cambiar pisos. Se trata de trabajar junto a la comunidad para construir mejores condiciones dentro de los hogares que mejor significativamente la salud de los niños. Lo que celebramos hoy es una meta alcanzada, pero también la capacidad de las familias de Los Pajoques para organizarse y trabajar juntas alrededor de un propósito compartido”, afirmó Guillermo Monroy, director ejecutivo de Ciudadanía Corporativa de Progreso.