Por E&N Brand Lab para Progreso
Guatemala, 11 de noviembre de 2026. Pajoques, en San Juan Sacatepéquez, fue declarada comunidad libre de pisos de tierra tras concluir un proceso de dos años impulsado junto a la comunidad por Progreso, compañía líder regional en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con enfoque en innovación y sostenibilidad, a través del programa HogaRES. La iniciativa permitió sustituir 653 pisos de tierra por pisos de cemento, beneficiando directamente la salud y bienestar de 2,772 personas.
Los trabajos se ejecutaron en dos etapas. Durante 2025 se sustituyeron 310 pisos, con un total de 1,458 beneficiarios, mientras que en 2026 se completaron otros 343, que beneficiaron a 1,314 personas. Con ello, Pajoques alcanzó la meta trazada al inicio del proyecto y fue declarada libre de pisos de tierra.
Más allá de las cifras, este logro demuestra lo que es posible cuando una comunidad se une alrededor de una meta compartida. Familias, líderes comunitarios, instituciones y organizaciones sumaron esfuerzos para atender una necesidad concreta en los hogares y construir un resultado que hoy beneficia la salud y resiliencia de toda la comunidad.
“Durante estos años aprendimos que este esfuerzo no era únicamente de cambiar pisos. Se trata de trabajar junto a la comunidad para construir mejores condiciones dentro de los hogares que mejor significativamente la salud de los niños. Lo que celebramos hoy es una meta alcanzada, pero también la capacidad de las familias de Los Pajoques para organizarse y trabajar juntas alrededor de un propósito compartido”, afirmó Guillermo Monroy, director ejecutivo de Ciudadanía Corporativa de Progreso.
HOGARES MÁS SALUDABLES PARA LAS FAMILIAS
Un piso de cemento contribuye a mejores condiciones de higiene para las familias, facilita la limpieza y el mantenimiento del hogar.
Esta mejora cobra especial relevancia porque las enfermedades respiratorias y gastrointestinales figuran entre las principales causas de morbilidad en Guatemala. Los pisos de tierra favorecen la presencia de polvo, bacterias y parásitos que pueden afectar la salud de las familias, mientras que los pisos de cemento ayudan a crear entornos más higiénicos y saludables dentro del hogar. La experiencia de HogaRES ha demostrado que mejorar las condiciones dentro de las viviendas contribuye a reducir hasta en 80% factores asociados a este tipo de enfermedades y fortalece la salud, economía y bienestar de las personas.
En Pajoques, completar la sustitución de los 653 pisos fue posible gracias a la coordinación entre el COCODE de la comunidad, la Gestión Social de Planta San Gabriel y HogaRES, quienes acompañaron el proceso durante los dos años de ejecución.
“Lo que vemos hoy en Pajoques demuestra que las transformaciones más importantes muchas veces empiezan más cerca de lo que creemos: en los hogares. Pero también nos demuestra que esos cambios son posibles cuando una comunidad decide trabajar unida y encuentra aliados dispuestos a caminar junto a ella. Estamos muy felices de poder aportar a la salud, seguridad y bienestar de toda una comunidad”, señaló Thomas Dougherty, presidente de Progreso.
La declaratoria de Pajoques se suma a los resultados alcanzados por HogaRES en distintas comunidades del país. A través de esta iniciativa se han sustituido más de 18,000 pisos de tierra por pisos de cemento, beneficiando a más de 60,000 personas gracias al trabajo conjunto de 21 empresas y organizaciones sociales comprometidas con mejorar las condiciones de vida de las familias guatemaltecas.
Este hito histórico en Pajoques demuestra que los cambios duraderos se construyen junto a las personas. La declaratoria reconoce un resultado concreto y un futuro más prometedor, pero también el esfuerzo colectivo que permitió convertir una necesidad compartida en una meta alcanzada.