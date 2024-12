Luis Santamaría: Liderazgo consciente que impulsa la innovación y sostenibilidad en Centroamérica y el Caribe

Por E&N Brand Lab para Tetra Pak

En el competitivo y desafiante ámbito empresarial, destacar requiere no solo de estrategias sólidas, sino también de un liderazgo consciente y comprometido con el cambio. Luis Santamaría, Director Ejecutivo de Tetra Pak para Centroamérica y el Caribe, es un claro ejemplo de cómo la innovación y la sostenibilidad pueden ser motores de éxito y transformación. Bajo su liderazgo, la compañía no solo ha mantenido su posición como líder en soluciones de envasado y procesamiento para la industria de alimentos y bebidas, sino que también está dejando una huella positiva en el medio ambiente y las comunidades donde opera.

Desde la dirección ejecutiva de Tetra Pak para América Central y el Caribe, el mayor aporte de Santamaría es crear un legado de integridad, innovación y responsabilidad social. “Buscamos ser un ejemplo de liderazgo consciente, donde la sostenibilidad y el bienestar de nuestros colaboradores y las comunidades son tan importantes como el éxito económico. Aspiro a que las nuevas generaciones, tanto dentro como fuera de la empresa, vean en nosotros un modelo a seguir en cuanto a cómo hacer negocios de manera ética, respetuosa con el medio ambiente y comprometida con el progreso de la sociedad”, aseguró el directivo.

TRANSFORMANDO DESAFÍOS EN OPORTUNIDADES

Inspirado por la frase “El valor de un líder no se mide por lo que hace él solo, sino por lo que otros hacen como resultado de su liderazgo” de John C. Maxwell, Santamaría está consciente que, como líder, su rol es fomentar un entorno donde cada miembro del equipo de Tetra Pak se sienta motivado a hacer su mejor trabajo. “El protagonismo no es solo mío, sino del equipo y del entorno laboral que creamos juntos”, expresó. En este sentido, una de las cosas que más valora el Director Ejecutivo es poder liderar un equipo de excelentes profesionales, donde cada acción cuenta y todos trabajan hacia un objetivo común de crecimiento y sostenibilidad.

Como resultado de esta visión, en 2024 Tetra Pak ha logrado cumplir con la mayoría de sus objetivos estratégicos, al adaptarse rápidamente a un entorno de negocios cambiante, en donde los factores económicos, los retos globales en cadena de suministro y medio ambiente han sido enfrentados con una mentalidad de colaboración. “Tetra Pak, como empresa global, ha aprendido a transformar los desafíos en oportunidades, invirtiendo en la digitalización de nuestros procesos, optimizando nuestros recursos y manteniendo siempre el foco en las necesidades de nuestros clientes”, indicó Santamaría.

EN CONSTANTE CRECIMIENTO

En Tetra Pak, el compromiso con la innovación y la sostenibilidad ha sido clave para su éxito continuo. Desde hace algunos años la compañía ha experimentado un crecimiento significativo en su capacidad de ofrecer soluciones de envasado más sostenibles. Por ejemplo, a mediados de 2019 se hizo el lanzamiento global de sus primeras pajillas de papel, atendiendo una necesidad latente de los países de la Unión Europea en principio, y que posteriormente se ha extendido a otros mercados.

En 2022 se implementó por primera vez en el mundo una tapa hecha a partir de polímeros reciclados con un cliente en Francia, mientras que, en la región de Centroamérica y el Caribe, la compañía ha introducido tapas para envases de 1 litro que reducen la huella de carbono en un 21%, gracias a un menor contenido de polietileno en comparación con la versión anterior. “Además, se han implementado pajillas de papel para envases de porciones en países como Panamá, Costa Rica, Jamaica, Barbados y otros mercados, innovaciones que han mejorado nuestra eficiencia operativa y disminuido el impacto ambiental de nuestras actividades a nivel global”, dijo el líder.

En 2024, la región mantiene un crecimiento sostenido, uno de los más altos del mundo en las operaciones de Tetra Pak. Adicionalmente, sus métricas de atención al cliente están entre las más altas de la compañía a nivel mundial. “Todo esto nos permite afianzar nuestro posicionamiento como líderes de procesamiento y envasado en la industria de alimentos y bebidas”, aseguró Santamaría.

Asimismo, Tetra Pak continúa con su firme compromiso con la sostenibilidad, avanzando hacia una economía circular en la búsqueda de impulsar soluciones a través del diseño de envases reciclables para alimentos y bebidas, utilizando materiales reciclados y renovables, y ampliando la recolección y el reciclaje.

Como resultado de estas acciones, en Centroamérica y el Caribe aproximadamente 78 millones de envases de Tetra Pak fueron recolectados para el reciclaje en 2023. Además, se ha apoyado a sus clientes con productos enfocados en reducir el contenido de plástico en algunas de sus tapas, sin impactar la funcionalidad de las mismas. También se impulsa la implementación de pajillas de papel y se ha logrado la introducción exitosa de tapas de origen vegetal, las cuales son hechas a partir de caña de azúcar. “A su vez, nuestro enfoque está en continuar implementando equipos que permitan a nuestros clientes aumentar su eficiencia energética, material e hídrica, y cuya vida útil pueda prolongarse aún más. Una muestra de esto, son nuestras soluciones de llenado que permiten envasar productos reduciendo el consumo de agua en un 95 % mediante el proceso de filtración y recirculación”, explicó el Director Ejecutivo.