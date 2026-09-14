Tras más de cinco décadas de presencia en Honduras, Cargill fortalece su liderazgo con una nueva representación en el país

Por E&N Brand Lab

Cargill anunció el nombramiento de Tania Rojas como Representante de País para Honduras, responsabilidad que asumirá de manera simultánea con su cargo como Vicepresidenta y Directora Ejecutiva de ANH Cargill LATAM Central.

En esta función, Tania Rojas liderará la representación institucional de la compañía en Honduras y continuará impulsando la estrategia de negocio en coordinación con los equipos locales y regionales, fortaleciendo el relacionamiento con clientes, productores, autoridades, gremios y otros grupos de interés.

Rojas cuenta con una amplia trayectoria dentro de Cargill, donde ha desempeñado posiciones de liderazgo en la región, contribuyendo al desarrollo del negocio y a la implementación de iniciativas enfocadas en la innovación, la excelencia operativa y el crecimiento sostenible.

Su nombramiento responde al compromiso de Cargill de fortalecer su liderazgo en Honduras y continuar generando valor para el país a través de operaciones responsables, el desarrollo del talento y la colaboración con los diferentes actores de la cadena agroalimentaria.

"Asumo esta responsabilidad con el compromiso de seguir trabajando junto a nuestros colaboradores, clientes, productores y aliados estratégicos para continuar impulsando el crecimiento de Cargill en Honduras y contribuir al desarrollo sostenible del país", expresó Tania Rojas.

Con más de cinco décadas de presencia en Honduras, Cargill mantiene su compromiso de contribuir al fortalecimiento del sistema alimentario mediante soluciones innovadoras, operaciones responsables y una estrecha colaboración con las comunidades donde opera.