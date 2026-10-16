Mayerling Gurdián: Autenticidad y visión que transforman el café y sus comunidades

Por E&N Brand Lab para DELAFINCA SPECIALTY COFFEE / Contenido del ecosistema Mujeres Desafiantes de Estrategia & Negocios

Hay liderazgos que se construyen desde una posición y otros que consiguen trascenderla, y este es el caso de Mayerling Gurdián. Con una sólida trayectoria en liderazgo, innovación y desarrollo empresarial, Gurdián es la cofundadora y CEO de DELAFINCASPECIALTY COFFEE, desde donde ha impulsado una visión que integra la cadena de valor del café, desde la producción hasta la experiencia del consumidor.

Su apuesta empresarial va más allá del producto: busca demostrar que desde Centroamérica es posible construir modelos competitivos, innovadores y con impacto positivo. “El liderazgo no se construye desde el discurso, sino desde la capacidad de tomar decisiones que generen resultados sostenibles y transformen positivamente el entorno”, afirma.

Gracias a esa convicción, Mayerling Gurdián destaca por liderar con coherencia, visión y propósito, demostrando con hechos que una empresa nicaragüense puede innovar, crecer, competir internacionalmente y, al mismo tiempo, generar bienestar para sus públicos de interés (colaboradores, productores y comunidades).

Su experiencia de más de tres décadas como master en Gerencia Empresarial y su enfoque en una comunicación honesta y transparente, le ha permitido promover una conversación digital orientada al crecimiento de DELAFINCA, en la que comparte experiencias reales, aprendizajes y resultados que puedan aportar valor a otros.

Su visión logra que la comunicación no se limite a mostrar los triunfos de la empresa, sino a conocer cómo lo hacen, quiénes forman parte del proceso y qué propósito existe detrás de cada decisión. “Tenemos la oportunidad de contar la historia que comienza en nuestra finca, visibilizara las personas y los procesos que forman parte de nuestra cadena de valor, y lograr que exista congruencia entre aquello que comunicamos en los espacios digitales y la experiencia que nuestros clientes realmente viven cuando nos visitan”, sostiene.

Además, como líder empresarial, Gurdián utiliza las redes sociales como espacios para informar, inspirar y generar conversaciones con propósito. Con esto, su objetivo no es solo mostrar resultados, sino también de explicar decisiones, compartir aprendizajes y visibilizar el impacto que la empresa puede generar en sus públicos de interés. “También tenemos la responsabilidad de abrir camino para otras mujeres y demostrar que el liderazgo puede ejercerse con visión, sensibilidad y firmeza”, refiere.

Para la directiva, cuando una marca comunica con autenticidad, muestra el trabajo que existe detrás de sus resultados y puede respaldar sus palabras con acciones. De esta manera, señala, se construyen relaciones más cercanas y una reputación mucho más sólida y creíble.

En este sentido, se enfoca en la responsabilidad individual: prepararse, conocer el negocio, entender los números, asumir riesgos y demostrar resultados. “Las mujeres no solo debemos estar presentes en la conversación, debemos tener voz, capacidad de decisión y participación activa en la construcción del futuro de las empresas”, asevera.

Por ello, desde su cargo, DELAFINCA ha procurado abrir esos espacios desde la formación y la inclusión, impulsando a mujeres en áreas técnicas y de liderazgo para que puedan crecer, certificarse y asumir mayores responsabilidades dentro de la organización. “El verdadero liderazgo se construye con propósito y con coherencia. Las nuevas generaciones tienen muchas herramientas a su alcance, pero deben acompañarlas de trabajo, conocimiento y visión de largo plazo”, finaliza.