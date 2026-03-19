Parque Diversiones: Entretenimiento con propósito

En Costa Rica, existe un parque de atracciones cuyo modelo de negocio es casi único en el mundo: cada experiencia de entretenimiento se transforma en impacto social concreto. Al formar parte de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños, canaliza sus excedentes a la compra de equipo médico y programas de bienestar infantil, consolidándose como un referente internacional de entretenimiento sostenible.

Por E&N Brand Lab para Parque Diversiones Parque Diversiones no es un parque de atracciones tradicional. Tampoco es únicamente un espacio de recreación familiar. Desde hace más de cuatro décadas, este recinto se ha convertido en un motor de impacto social, donde la diversión se traduce en salud, acompañamiento y esperanza para miles de niños y niñas costarricenses. En el caso de Parque Diversiones, no es una empresa del estado, sino que es una organización privada sin fines de lucro, con interés público desde 1974, y el proyecto más importante de la Asociación Pro - Hospital Nacional de Niños, organización con más de 70 años de historia dedicada a fortalecer el sistema de salud pediátrico del país. Desde esta estructura, Parque se convierte en el principal motor económico que permite financiar proyectos médicos, infraestructura hospitalaria, equipamiento especializado y programas de acompañamiento a familias. Su singularidad no es un eslogan. En el mundo solo existen dos parques de diversiones con este modelo de negocio social: uno en Helsinki, Finlandia, y el otro en San José, Costa Rica. Ambos comparten una lógica poco frecuente en la industria del entretenimiento global: no operan para maximizar utilidades, sino para maximizar su impacto social sostenible.

SOSTENIBILIDAD COMO MODELO INTEGRAL

Desde la Alta Dirección, la sostenibilidad no se concibe como un eje accesorio ni como una política paralela al negocio. Para Marcia Lobo, gerente general de Parque Diversiones, se trata de un modelo integral de gestión, en el que cada decisión —presente o futura— debe generar valor social, económico y ambiental de forma simultánea. Lobo explica que esta visión entiende la sostenibilidad como la capacidad del ecosistema organizacional para permanecer en el tiempo, asegurando la continuidad de la misión central: apoyar al Hospital Nacional de Niños y contribuir al bienestar de la niñez costarricense. No se trata solo de “hacer el bien”, sino de hacerlo con eficiencia operativa, responsabilidad en el uso de los recursos y una gobernanza sólida que garantice el impacto a largo plazo.

MODELO DISRUPTIVO DESDE SU ORIGEN

Parque Diversiones nació en 1981 como una propuesta disruptiva para su época: convertir la diversión en contribución directa. Desde entonces, la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños ha integrado el impacto social en el corazón mismo del negocio, consolidando un modelo que hoy suma casi 45 años de operación continua. Esta trayectoria se ha fortalecido gracias a su participación por más de 50 años en la IAAPA, respaldando el compromiso y alineando con estándares internacionales de seguridad y operación. A lo largo de estas décadas, Parque no solo ha financiado la compra de equipo médico de alta complejidad para el hospital pediátrico, sino que también ha ampliado su alcance social mediante programas complementarios. Entre ellos, destaca La Posada del Alivio, un espacio que brinda hospedaje, alimentación y apoyo integral a familias de niños hospitalizados, especialmente aquellas provenientes de zonas alejadas y comunidades indígenas. Según detalla Lobo, en los últimos años —y con mayor énfasis tras la pandemia— la organización profundizó un proceso de profesionalización de su gestión, incorporando buenas prácticas de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas, además de criterios ambientales y sociales en proyectos de remodelación, compras responsables y gestión eficiente de recursos.

CADA HUÉSPED COMO ACTOR DE IMPACTO SOCIAL

Una de las claves del modelo de Parque Diversiones es que cada persona que cruza sus puertas se convierte automáticamente en parte de la cadena de impacto social. Cada colón generado tiene un destino claro y transparente: fortalecer programas de salud y bienestar infantil. Este enfoque, señala la gerente general, permite que el modelo sea autosostenible y escalable, al tiempo que mantiene la competitividad de Parque como espacio de entretenimiento de primer nivel. La reinversión constante en la experiencia del huésped garantiza altos estándares de servicio, innovación en atracciones y seguridad, sin perder de vista el propósito social que le da sentido a toda la operación. Además, Parque ha desarrollado alianzas estratégicas con marcas y patrocinadores que comparten valores de responsabilidad social, diseñando campañas y productos donde el huésped no solo disfruta, sino que comprende y vive el impacto real de su visita. Gracias a la alianza realizada con "Sensación" y al producto realizado, Helado Tornado, la organización sin fines de lucro, logró competir a nivel mundial en los Brass Ring Awards, de la IAAPA en la categoría Food Beverage Excellence, posicionando la marca dentro de los más altos estándares de la industria y al mismo tiempo, fortaleciendo el apoyo a nuestra causa social.

TRANSPARENCIA, COMUNICACIÓN Y CONFIANZA: PILARES DEL PRESTIGIO

La comunicación cumple un rol central en este modelo. La organización prioriza una narrativa coherente, transparente y basada en hechos, que explica con claridad el destino de los recursos y los programas apoyados, tanto dentro como fuera de Parque. Como parte del objetivo de Parque Diversiones, busca compartir con los colaboradores la Chispa Social, inculcando el propósito principal de la organización. De esta forma, que sean capaces de transmitir el sentido profundo del modelo a huéspedes, aliados y comunidades. Este enfoque ha fortalecido de manera significativa la reputación y el valor de la marca, tanto de la Asociación en general como de Parque Diversiones. El resultado es un alto nivel de confianza social, lealtad de los huéspedes, atracción de aliados estratégicos y orgullo interno. Un círculo virtuoso donde entretenimiento, contribución y bienestar se refuerzan mutuamente.

IMPACTO SOCIAL QUE SE MIDE EN SALUD Y ALIVIO

El foco principal del impacto social de Parque Diversiones está puesto en la salud y el bienestar infantil. A través de políticas y lineamientos propios, la Asociación canaliza recursos económicos, logísticos y humanos hacia las necesidades prioritarias del Hospital Nacional de Niños. Esto incluye proyectos de infraestructura hospitalaria, equipamiento médico especializado, incorporación de tecnología de última generación y programas de humanización de la experiencia hospitalaria, especialmente para niños y niñas que enfrentan tratamientos prolongados. A ello se suma el acompañamiento integral a las familias, reduciendo de manera significativa la carga económica y emocional que implica una hospitalización pediátrica. Miles de servicios de hospedaje, alimentación y apoyo social se brindan cada año, consolidando un impacto directo, medible y sostenido en el tiempo.

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