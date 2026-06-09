Plan Nescafé de Nestlé:

Por E&N Brand Lab para Nestlé

La sostenibilidad es clave para el desarrollo y la continuidad de las cadenas de producción. Nestlé, como uno de los principales compradores de café verde del mundo, está comprometida con la transformación de la cadena de valor del café. En Centroamérica, el Plan Nescafé 2030 impulsa una estrategia global para construir un sistema cafetalero más resiliente y regenerativo.

En la región, Nestlé trabaja directamente con los productores, impulsando la competitividad internacional del sector, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles, elevando la calidad del café y fomentando un futuro más próspero para todos los individuos, familias y comunidades involucradas en la cadena de valor.

Desde su lanzamiento en 2014, el Plan Nescafé ha trabajado con agricultores, organizaciones aliadas y actores clave de la cadena de valor del café, impulsando la sostenibilidad productiva, social y ambiental en la región. Gracias a la colaboración estratégica con la Fundación CoHonducafé, el programa ha impactado positivamente a más de 100.000 familias cafetaleras mediante la entrega de plantas resistentes, el desarrollo de variedades más resilientes al cambio climático y la implementación de técnicas que mejoran la productividad y la calidad de vida de los caficultores.

Asimismo, se ha promovido la renovación de cafetales, el fortalecimiento de capacidades y la mejora de la calidad del café. Como parte de estos esfuerzos, más de 5.600 productores han sido capacitados en técnicas de agricultura regenerativa.

Desde su lanzamiento en 2019, el programa Jóvenes Caficultores ha beneficiado a más de 60.000 personas en 21 países, con una participación femenina cercana al 51%. La compañía prepara a las nuevas generaciones para liderar este sector, combinando formación virtual y presencial a través del Aula Móvil: un innovador vehículo de capacitación que lleva formación en calidad de café verde, catación y barismo directamente a las fincas.

El compromiso de Nestlé con la sostenibilidad también se refleja en el proyecto Bosques del Mañana, que busca restaurar ecosistemas mediante sistemas agroforestales. Esta iniciativa contribuye a la mitigación del cambio climático y genera beneficios ambientales, productivos y sociales duraderos. En 2025, estos esfuerzos apoyaron la siembra de unos 2 millones de árboles en la cadena de suministro de café y leche de la compañía en Nicaragua y Honduras.

Asimismo, el Plan Nescafé 2030 se integra en la estrategia global de Nestlé para alcanzar emisiones netas cero en la cadena de valor para 2050.

Con estas iniciativas, Nestlé demuestra cómo una empresa líder puede ser motor de cambio positivo, integrando innovación, regeneración ambiental y desarrollo social para fortalecer una caficultura más próspera y responsable en la región y el mundo.