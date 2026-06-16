Ramón Chiari Brin: Liderazgo centrado en las personas y la innovación

El Presidente Ejecutivo de BAC Panamá se ha consolidado como un referente de la banca, impulsando resultados históricos y una estrategia enfocada en crear valor para clientes, empresas y comunidades.

Por E&N Brand Lab para BAC Panamá El panorama financiero actual demanda innovación disciplinada, altos estándares de gobierno corporativo, gestión responsable del riesgo y una escucha constante del cliente. Los bancos que logren equilibrar tecnología y cercanía humana serán los más relevantes. En el caso de BAC, el camino está claro: crear valor sostenible para las personas, las empresas y el país, siendo un banco que siempre va cinco pasos adelante y permanece cerca de sus clientes. Al frente de esta estrategia está Ramón Chiari Brin, quien ha logrado posicionar a BAC Panamá como uno de los protagonistas del sistema bancario del país, combinando innovación, crecimiento sostenible y cercanía con los clientes. Con más de tres décadas de trayectoria en el sector financiero, Chiari Brin ha construido una carrera marcada por la visión estratégica y el fortalecimiento de culturas organizacional es enfocadas en las personas. Hoy, esa experiencia se refleja en una institución que ha alcanzado hitos relevantes de escala, productividad y rentabilidad. Durante 2025, BAC Panamá superó los US$6.000 millones en cartera y depósitos y cerró el año con utilidades por US$106millones. A ello se suma que el primer cuatrimestre de 2026 superó losUS$1.000 millones en cartera de tarjetas de crédito.

VISIÓN ESTRATÉGICA

La visión de Chiari Brin también se ha traducido en una aceleración de la transformación digital de la entidad, con el fin de construir un banco cada vez más intuitivo, sostenible y predictivo. En este sentido, el uso estratégico de datos, la IA responsable y la automatización serán determinantes para anticipar necesidades, simplificar procesos y ampliar el acceso a la banca. BAC Panamá ha tenido importantes avances, como el fortalecimiento de las funcionalidades de Compass, la expansión de la red de ATMs Full y la consolidación de soluciones como Kash y Tarjeta BIO. En los últimos años, la entidad habilitó todo un ecosistema de procesos completamente digitales, desde la apertura de cuentas mediante biometría hasta certificados de depósito en línea y Pyme Cash, una solución de financiamiento para pequeñas y medianas empresas que le valió el reconocimiento de Fintech Americas2025. Al respecto, Chiari Brin reconoce que “el mayor valor agregado ha sido reforzar una cultura Life Centric, donde el cliente y el colaborador están en el centro de cada decisión”. Al mismo tiempo, el banquero impulsa la aceleración de la transversalidad de la estrategia de sostenibilidad del banco: el modelo de Triple Valor, avanzando en iniciativas de impacto que contribuyen al bienestar económico, ambiental y social de Panamá. En 2026, el enfoque de BAC se centra en la consolidación de la fusión operativa con Multibank, además de seguir ampliando su ecosistema de valor para los clientes: desde AMEX Experiences y Mi Viaje, hasta Tasa Cero, BAC Panamá está construyendo soluciones que acompañan a las personasen cada momento de su vida. “Los más de US$340 millones que invertimos al año en tecnología y talento, nos permitirán avanzar en proyectos tecnológicos e inclusión financiera”, concluye Chiari Brin.

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