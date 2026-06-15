INS: Una empresa pública que evoluciona con propósito

Por E&N Brand Lab para INS
El Instituto Nacional de Seguros (INS), es un referente en el sector asegurador costarricense, no solo por su trayectoria y solidez, sino también por su capacidad de adaptación a los desafíos del mercado actual.
El sello que distingue a esta aseguradora costarricense es su compromiso con la protección integral y el bienestar de los costarricenses, sus familias y empresas.
El Instituto cerró el año anterior con una utilidad técnica bruta de ¢101.642 millones, reflejo de una estrategia orientada a la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento del mercado asegurador costarricense. Pero además, proyecta para el 2026 un crecimiento ambicioso en primas, que se sustenta en la evolución de su modelo comercial, técnico y de gestión de riesgos.
“El crecimiento proyectado representa un reto importante, especialmente en un contexto global marcado por la incertidumbre económica, cambios en los mercados y nuevas dinámicas de riesgo. No obstante, confiamos en la solidez de nuestra estrategia, en la capacidad de adaptación de la institución y en el compromiso de nuestro equipo para seguir generando valor y confianza en nuestros asegurados”, aseguró su gerente general interino, Jose Arévalo.
A estos resultados se suman los significativos aportes realizados por el INS al Estado y a diversas instituciones, los cuales superaron los ¢82.000 millones durante el 2025. Estos recursos beneficiaron directamente al Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Hacienda, y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otras entidades, consolidando el rol del Instituto como un actor clave en el desarrollo social y económico del país.
Los datos fueron divulgados a finales de abril, en el marco de la presentación del Reporte de Sostenibilidad 2025 del Grupo INS.
EVOLUCIÓN OPERATIVA Y ACCIONES INNOVADORAS
Para responder a las expectativas del consumidor moderno, fortalecer su sostenibilidad y competitividad, el INS ha implementado en los últimos meses cambios concretos.
En 2025, el Grupo INS concretó uno de los hitos más relevantes de su historia reciente: la modernización integral de sus sistemas tecnológicos, resolviendo un desafío estructural pendiente por más de 18 años.
La adjudicación de tres grandes proyectos para transformar los sistemas de salud, seguros y financiero-administrativos marca un antes y un después en la operación del grupo.
Esta integración permitirá simplificar procesos, reducir costos estructurales, fortalecer el cumplimiento regulatorio y mejorar sustancialmente la experiencia del cliente.
La transformación digital del INS no responde únicamente a una tendencia, sino a una visión estratégica que le permitirá mantenerse a la vanguardia y responder de manera eficaz a las expectativas de sus asegurados.
Con estos resultados y proyecciones, esta aseguradora costarricense reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el fortalecimiento de su función social.
SOSTENIBLE
De acuerdo con Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva, el INS no solo es una empresa sólida desde el punto de vista financiero, sino también un pilar fundamental para el bienestar del país.
Los aportes de la institución reflejan un compromiso histórico con Costa Rica, apoyando sectores esenciales y contribuyendo de manera directa al desarrollo social del país.