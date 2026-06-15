INS: Una empresa pública que evoluciona con propósito

Por E&N Brand Lab para INS

El Instituto Nacional de Seguros (INS), es un referente en el sector asegurador costarricense, no solo por su trayectoria y solidez, sino también por su capacidad de adaptación a los desafíos del mercado actual.

El sello que distingue a esta aseguradora costarricense es su compromiso con la protección integral y el bienestar de los costarricenses, sus familias y empresas.

El Instituto cerró el año anterior con una utilidad técnica bruta de ¢101.642 millones, reflejo de una estrategia orientada a la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento del mercado asegurador costarricense. Pero además, proyecta para el 2026 un crecimiento ambicioso en primas, que se sustenta en la evolución de su modelo comercial, técnico y de gestión de riesgos.

“El crecimiento proyectado representa un reto importante, especialmente en un contexto global marcado por la incertidumbre económica, cambios en los mercados y nuevas dinámicas de riesgo. No obstante, confiamos en la solidez de nuestra estrategia, en la capacidad de adaptación de la institución y en el compromiso de nuestro equipo para seguir generando valor y confianza en nuestros asegurados”, aseguró su gerente general interino, Jose Arévalo.

A estos resultados se suman los significativos aportes realizados por el INS al Estado y a diversas instituciones, los cuales superaron los ¢82.000 millones durante el 2025. Estos recursos beneficiaron directamente al Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Hacienda, y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otras entidades, consolidando el rol del Instituto como un actor clave en el desarrollo social y económico del país.

Los datos fueron divulgados a finales de abril, en el marco de la presentación del Reporte de Sostenibilidad 2025 del Grupo INS.