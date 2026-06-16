Premio a la Excelencia Cementos Progreso 2026 reconoce los mejores proyectos de construcción sostenible en Costa Rica

Por E&N Brand Lab

Cementos Progreso, marca insignia de Progreso, un grupo con presencia en 8 países de Latinoamérica, reconoció en Costa Rica a seis proyectos que destacan por su innovación, calidad constructiva y aporte al desarrollo sostenible, en la primera edición del Premio a la Excelencia Cementos Progreso 2026. Esta iniciativa forma parte de una plataforma regional que busca elevar los estándares de la construcción en Centroamérica.

El Premio a la Excelencia, con más de 25 años de trayectoria desde su origen en Guatemala en 1999, ha evolucionado hacia un reconocimiento regional que promueve la capacidad técnica y la visión de largo plazo de empresas desarrolladoras, diseñadoras y constructoras que están transformando el sector en la región.

“Cada proyecto refleja cómo la innovación, la calidad técnica y la visión de largo plazo están transformando la forma de construir en Costa Rica y en la región”, indicó Andrés Bolaños, director ejecutivo de país Costa Rica. “Este reconocimiento no solo destaca obras, sino el talento, el compromiso y la capacidad de generar desarrollo sostenible desde la construcción”, añadió.

Los proyectos fueron evaluados por un jurado compuesto por ocho profesionales especializados en ingeniería y arquitectura, bajo criterios de diseño arquitectónico, innovación, sostenibilidad, calidad constructiva, aporte social y desempeño técnico, alineados con las tendencias actuales del sector.

Los seis proyectos premiados reflejan distintas formas de excelencia en la construcción, desde infraestructura institucional hasta desarrollos residenciales e industriales:

CATEGORÍA ÁGATA – EDIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Reconoce edificios de carácter público que destacan por su diseño funcional, impacto social y contribución al bienestar colectivo. Proyecto ganador: Hospital de Puntarenas Constructora: Compañía Constructora: Van der Laat y Jiménez S.A

CATEGORÍA JADE – VIVIENDA EN CONDOMINIOS > $150.000

Destaca desarrollos residenciales que combinan diseño, innovación y calidad de vida.

Proyecto ganador: Bahías DP10

Constructora: Volio y Trejos Asociados S.A

CATEGORÍA JASPE – VIVIENDA UNIFAMILIAR

Reconoce residencias que integran diseño, funcionalidad y relación con el entorno.

Proyecto ganador: Casa SN Constructora:

Constructora: PROINSA

CATEGORÍA ÓNIX – EDIFICACIÓN COMERCIAL Y USOS MIXTOS

Premia desarrollos que impulsan el dinamismo urbano a través de diseño y funcionalidad.

Proyecto ganador: Hotel Residence Inn by Marriott

Constructora: Compañía Constructora Van der Laat & Jiménez S.A

CATEGORÍA ÓPALO – EDIFICACIÓN INDUSTRIAL

Reconoce proyectos que destacan por su eficiencia operativa y contribución al desarrollo económico. Proyecto ganador: Bodegas Stegi Constructora: Zebol Construcciones

CATEGORÍA ORO – VIVIENDA VERTICAL > $150.000

Destaca edificios de apartamentos que combinan diseño, calidad y confort moderno.

Proyecto ganador: Torre Velo

Constructora: EDICA Constructora

Los proyectos ganadores no solo destacan por su ejecución técnica, sino por su capacidad de generar impacto económico, social y urbano en sus entornos, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

Como parte del certamen regional, estos proyectos representarán a Costa Rica en la siguiente etapa del Premio a la Excelencia Cementos Progreso, a llevarse a cabo en Guatemala en agosto y donde competirán con obras destacadas de Guatemala, El Salvador y Panamá, ampliando su visibilidad bajo estándares comparativos a nivel regional.

A través del Premio a la Excelencia, Cementos Progreso impulsa una visión en la que la innovación, la sostenibilidad y la calidad constructiva no son aspiraciones, sino estándares que elevan el desarrollo de la región.