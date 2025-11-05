Roche: Equipo humano con impacto global

Por E&N Brand Lab para Roche

En Roche entienden el Talento Humano como la fuerza que da vida a su misión de transformar la salud en la región a través de soluciones médicas innovadoras. Para la farmacéutica no se trata solo de contar con profesionales altamente capacitados, sino de crear un entorno donde cada persona se sienta reconocida, escuchada y motivada a dar lo mejor de sí.

Ubicarse entre las empresas Preferidas por el Talento reafirma que su propuesta de valor resuena en lo más importante: las personas. “Para nosotros, el talento no es un recurso que se gestiona, sino una experiencia integral que impacta positivamente en colaboradores, familias, pacientes y sociedad”, asegura Gerardo López, Director de People & Culture para Caribe, Centroamérica y Venezuela.

Como organización, Roche sabe que su impacto global y éxito se lo debe al talento y compromiso de su extraordinario equipo humano. El diferencial de la compañía se basa en la oportunidad de que el propósito personal del colaborador se alinee con el propósito de la organización, así como la propuesta de valor al empleado “Orgullosamente CCAV”.

“Como sabemos que cada ser humano es único, tiene una historia de vida particular, creamos Orgullosamente CCAV (Caribe, Centroamérica y Venezuela). Esta es nuestra propuesta de valor lanzada en 2022 que engloba las diversas experiencias, programas y beneficios para nuestro talento humano”, explica el directivo.

TALENTO, EL MOTOR DE LA CULTURA ROCHE

Para Roche, la clave está en concebir la atracción de talento como un proceso de diálogo y crecimiento mutuo, por lo que apuesta por atraer profesionales locales y regionales que aporten diversidad cultural y enfoques innovadores, apoyándose en plataformas como Future Skills Hub, para potenciar sus capacidades. Además, a través de People Analytics se monitorean los indicadores que permiten ajustar -en tiempo real- la experiencia del candidato.

El desarrollo profesional es parte del ADN de Roche. Cada colaborador cuenta con un plan de desarrollo personalizado, actualizado cada año, que permite que un 23 % de la plantilla experimente movimientos de desarrollo anualmente, ya sea mediante ascensos, cambios laterales o mejoras económicas.

Además, destacan iniciativas como Dare to Lead, que garantizan que el 100 % de los líderes regionales se capaciten en prácticas de liderazgo y desempeño. López también destaca que para Roche una cultura sólida es el mejor motor de transformación. Por ello, programas como Inclusion & Belonging refuerzan que la diversidad es una práctica tangible. Hoy, el 52% de sus puestos de liderazgo en la región están ocupados por mujeres.

De igual manera, la compañía cuenta con un programa de beneficios flexibles que permite a cada colaborador elegir lo que mejor se adapte a sus intereses personales y familiares.

Entre los incentivos monetarios destacan paquetes competitivos, seguros médicos. En el ámbito no monetario, son muy valorados los programas de salud preventiva, asesoría psicológica, legal y nutricional 24/7, así como espacios para voluntariado y comunidades organizacionales donde los colaboradores proponen y lideran proyectos culturales.

INNOVACIONES

Roche le está apostando al uso de Inteligencia Artificial en procesos de atracción de talento, para identificarlos perfiles ideales y garantizar procesos inclusivos.

También destaca Roche360, una plataforma de retroalimentación en tiempo real que fortalece la mentalidad de crecimiento en equipos diversos.